Самые крутые автомобили в Америке: что показали на автосалоне в Лос-Анджелесе
Porsche представил сразу 5 моделей
Большой дебют бренда был внесен в расписание почти в последний момент. Самым грандиозным показом стало представление модели 718 Cayman GT4 RS, которая уже показала потрясающее время на Нюрбургринге – 7 минут и 4,5 секунду.
Также бренд представил обновленную Panamera Platinum, новый Taycan GTS, Cayman GT4 RS и Cayman GT4 RS Clubsport. Одно можно сказать точно – все новинки от Porsche уникальны и потрясающи!
Mazda CX-50
Этот кроссовер должен стать более просторным вариантом CX-5. А еще он станет первым совместным проектом двух японских автопроизводителей: в будущем машина будет оснащаться гибридными силовыми установками Toyota. А пока Mazda представила новинку с 2,5-литровыми атмосферным и турбо двигателями. Модель будет выпускаться на автозаводе в Алабаме и вряд ли когда-нибудь попадет на российский рынок.
Супер-скутер от BMW
Новинка была представлена еще в июле, но сейчас американцы впервые могут увидеть скутер воочию. Модель СЕ 04 это абсолютный киберпанк! Он мощный (42 л.с.), у него емкая литий-ионная батарея и электродвигатель. А главное он способен разгоняться до невероятных 120 км/ч!
BMW рассчитывает запустить производство скутеров уже в ближайшем будущем, возможно автосалон в Лос-Анджелесе ускорит процесс, если компания получит хороший заказ из США.
Нашествие электромобилей
Свершилось – электромобили окончательно перестали быть нишевым продуктом! На автосалон в Лос-Анджелесе свои электро-новинки привезли все ведущие мировые автопроизводител. Помимо таких гигантов как Toyota и Porsche, свои новинки представят и новички. Американский стартап EdisonFuture, принадлежащий китайской компании, представляет свой пикап на электротяге EF1-T, и также электрический фургон EF1-V.
Biliti Electric Inc. покажет на автосалоне свою новинку – трехколесный GMW Taskman. А южно-калифорнийский Mullen Automotive дебютирует на автосалоне с электрическим внедорожником. И это только часть тех, кто привез на автосалон электромобили.
Kia EV9
К слову о привезших электромобили – Kia неоднократно использовала автосалон в Лос-Анджелесе, чтобы представить свои громкие новинки. Новый «микроавтобус» EV9 не стал исключением. Скорее всего его очень угловатые формы могут быть немного закруглены перед отправкой модели в производство. Впрочем, даже так он впечатляет!
Модель удивляет своим странной рулевым колесом (наверное, правильнее было бы назвать его «рулевым овалом») и длинным сенсорным экраном, который является единым целым с цифровой приборной панелью.
Новый концепт от Hyundai
Наконец-то мир увидел концепт Hyundai IONIQ 7. Первый полностью электрический внедорожник в линейке IONIQ, который будет сочетать в себе передовые технологии и роскошь салона.
Все смогли лично оценить необычные переднюю облицовку и салон внедорожника, больше похожий на небольшую гостиную. Пока у концепта есть все шансы стать одним из главных открытий автосалона в Лос-Анджелесе.
Дебют электрического Subaru Solterra
Subaru наконец-то присоединился к всеобщей гонке за лидерство в сегменте электромобилей. Свой новый электромобиль Solterra он решил представить именно на автосалоне в Лос-Анджелесе. Несмотря на огромное сходство с моделью Toyota bZ4X, у новой Solterra есть своя индивидуальность. К примеру, полный привод и более интересный интерьер.
Вьетнамский флэшфорвард
Кто мог подумать, что машины будущего прибудут в США из Вьетнама! Но так вышло, что две модели вьетнамской компании VinFast принимают участие в автосалоне в Лос-Анджелесе, а продвигаются они под девизом «Автомобильное будущее». Возможно, после этого автосалона о компании заговорят далеко за пределами Вьетнама.
Модели VF e35 и VF e36 - это два кроссовера. Оба обещают оснастить автопилотом третьего уровня. Запас хода у е35 заявлен 400 км, а у более солидного семиместного е36 - 560 км.
Долгожданное явление внедорожника Fisker Ocean
Среди тех, чье явление миру было отложено на фоне пандемии, оказался внедорожник Fisker Ocean. Серийный выпуск модели планиурется уже через год, поэтому многие надеялись, что новинка калифорнийского автопроизводителя Fisker Automotive произведет фурор на автосалоне. Модель снабжена солнечными панелями и мощной батареей, а запас хода с полным зарядом обещан более 450 км.
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