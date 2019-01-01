1 января 2019, 17:46

Сборку автомобилей проекта «Кортеж» могут наладить в ОАЭ

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Производство автомобилей нового российского бренда Aurus будет осуществляться на мощностях завода Sollers в Татарстане. Со временем сборку нескольких моделей Aurus могут наладить за границей, в частности, в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Сборку автомобилей проекта «Кортеж» могут наладить в ОАЭ Aurus
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Летом 2018 года стало известно, что арабский инвестиционный фонд Tawazun намерен присоединиться к партнерству НАМИ и Sollers. Согласно подписанному соглашению о намерениях фонд планирует вложить порядка 110 млн евро и получить 30-процентную долю в совместном предприятии. Контрольный пакет при этом сохранится у государства. Доля НАМИ составит около 60%, а доля Sollers сократится с нынешних 25% до 5%.

Руководство Aurus рассматривает ближневосточный рынок в качестве одного из наиболее перспективных для сбыта. В рамках совместного проекта планируется наладить не только продажи, но и производство автомобилей Aurus. Какие именно модели линейки будут выпускать за рубежом и в каких объемах, пока неизвестно. Сейчас маркетологи просчитывают перспективы Aurus и емкость мирового рынка.

В любом случае, головным производством Aurus останется завод Sollers, расположенный в особой экономической зоне «Алабуга». Здесь будут выпускать стандартные автомобили и их бронированные модификации. Сборку автомобилей «специального назначения» для ФСО сохранит за собой НАМИ.
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Отзывы по теме
Дилер начал принимать предоплату за автомобили Aurus
Я балдею с этих "Aurus Senat". ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) По цене настоящего "роллс-ройса" продается еще не доведенный до ума практически "китайский роллс-ройс" (только материалы побогаче, чем у китайца, зато с надежностью проблем будет явно больше) . И на всё это г-но выстраивается очередь ...
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Сборку автомобилей проекта «Кортеж» могут наладить в ОАЭ
{{material_125376}}Летом 2018 года стало известно, что арабский инвестиционный фонд Tawazun намерен присоединиться к партнерству НАМИ и Sollers. Согласно подписанному соглашению о намерениях фонд планирует вложить порядка 110 млн евро и получить 30-процентную долю в совместном предприятии. Контрольный пакет при этом сохранится у государства. Доля НАМИ составит около 60%, а доля Sollers сократится с нынешних 25% до 5%.Руководство Aurus рассматривает ближневосточный рынок в качестве одного из наиболее перспективных для сбыта. В рамках совместного проекта планируется наладить не только продажи, но и производство автомобилей Aurus. Какие именно модели линейки будут выпускать за рубежом и в каких объемах, пока неизвестно. Сейчас маркетологи просчитывают перспективы Aurus и емкость мирового рынка.В любом случае, головным производством Aurus останется завод Sollers, расположенный в особой экономической зоне «Алабуга». Здесь будут выпускать стандартные автомобили и их бронированные модификации. Сборку автомобилей «специального назначения» для ФСО сохранит за собой НАМИ.
2019-01-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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