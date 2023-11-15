Сборку автомобилей УАЗ организуют еще в двух странах

15.11.2023, 08:13

Стартовали продажи самого популярного электрокара в мире: он стоит чуть больше 500 тысяч рублей

В Китае стартовали продажи самого популярного в мире электрокара Wuling Hongguang Mini нового поколения. Своим успехом малыш обязан, прежде всего, доступной цене. Новинка стоит от 46 800 юаней или порядка 583 тысячи рублей в пересчете по текущему курсу.Читать далее