23 марта 2018, 18:19
Seat анонсировал новый кроссовер
Компания Seat сообщила о планах построить кросс-купе, которое займет в модельном ряду бренда место на ступень ниже кроссовера Tarraco. Новый спортивный «паркетник» представят в 2020 году.
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Как заявил журналистам глава отдела исследований и разработок Seat Маттиас Рабе, новый автомобиль будет размером с Leon. Унаследовав спортивный характер хэтчбека, кроссовер получит купеобразный кузов и солидный дорожный просвет. Дизайн новинки выполнят в духе концептуального внедорожника Seat 20v20, представленного три года назад в Женеве. Технические подробности пока не сообщаются. Но в соответствии с последними европейскими экологическими тенденциями, в моторную гамму кроссовера помимо бензиновых и дизельных агрегатов, наверняка, войдет гибридная силовая установка. Глава Seat Лука де Мео намекнул, что компания разрабатывает новую гибридную технологию, которая обеспечит будущим PHEV-автомобилям марки высокую мощность.
В ближайших планах Seat представить новый 7-местный кроссовер Tarraco. Название для него выбирали путем всенародного голосования на сайте. Автомобиль построен на модульной платформе Volkswagen MQB. В его моторную гамму войдут бензиновые турбомоторы объемом 1,4 и 2,0 литра, а также 2-литровые дизельные двигатели. Премьера ожидалась на Женевском автосалоне. Теперь, возможно, придется подождать до осени. Никакой официальной информации пока нет.
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Комментарии пользователей
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