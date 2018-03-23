23 марта 2018, 18:19

Seat анонсировал новый кроссовер

Компания Seat сообщила о планах построить кросс-купе, которое займет в модельном ряду бренда место на ступень ниже кроссовера Tarraco. Новый спортивный «паркетник» представят в 2020 году.
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Испанский автопроизводитель собирается добавить стильный купеобразный кроссовер к своей быстро расширяющейся линейке SUV. Новая модель станет самым младшим ее представителем, пропустив вперед Ateca и Tarraco. Кстати, премьера последнего еще только ожидается в нынешнем году. Новинку первоначально выпустят под брендом Seat, но затем появится и ее «заряженная» версия под шильдиком Cupra.

Как заявил журналистам глава отдела исследований и разработок Seat Маттиас Рабе, новый автомобиль будет размером с Leon. Унаследовав спортивный характер хэтчбека, кроссовер получит купеобразный кузов и солидный дорожный просвет. Дизайн новинки выполнят в духе концептуального внедорожника Seat 20v20, представленного три года назад в Женеве. Технические подробности пока не сообщаются. Но в соответствии с последними европейскими экологическими тенденциями, в моторную гамму кроссовера помимо бензиновых и дизельных агрегатов, наверняка, войдет гибридная силовая установка. Глава Seat Лука де Мео намекнул, что компания разрабатывает новую гибридную технологию, которая обеспечит будущим PHEV-автомобилям марки высокую мощность.

В ближайших планах Seat представить новый 7-местный кроссовер Tarraco. Название для него выбирали путем всенародного голосования на сайте. Автомобиль построен на модульной платформе Volkswagen MQB. В его моторную гамму войдут бензиновые турбомоторы объемом 1,4 и 2,0 литра, а также 2-литровые дизельные двигатели. Премьера ожидалась на Женевском автосалоне. Теперь, возможно, придется подождать до осени. Никакой официальной информации пока нет.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Seat Leon
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Никита
Форум Seat Cordoba
Всем привет!У меня Сеат 1995г. 1.5 моноижектор, машина отличная все нравится, но совсем не давно возникли проблемы с холостым ходом падают обороты в плоть до остановки двигателя!все возможные причины данной неисправности были исследованы, неисправности не показалось!меняли и всевозможные датчики... холостого ...
Александр
Форум Seat Altea
Куплен у нас в 2006г.Кроме замены масла и фильтров ничегоне делалось, хотя проидено под100000км.А форсунки так все зависит от качестватоплива
Konrad
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Seat анонсировал новый кроссовер
{{material_122596}}Испанский автопроизводитель собирается добавить стильный купеобразный кроссовер к своей быстро расширяющейся линейке SUV. Новая модель станет самым младшим ее представителем, пропустив вперед Ateca и Tarraco. Кстати, премьера последнего еще только ожидается в нынешнем году. Новинку первоначально выпустят под брендом Seat, но затем появится и ее «заряженная» версия под шильдиком Cupra.Как заявил журналистам глава отдела исследований и разработок Seat Маттиас Рабе, новый автомобиль будет размером с Leon. Унаследовав спортивный характер хэтчбека, кроссовер получит купеобразный кузов и солидный дорожный просвет. Дизайн новинки выполнят в духе концептуального внедорожника Seat 20v20, представленного три года назад в Женеве. Технические подробности пока не сообщаются. Но в соответствии с последними европейскими экологическими тенденциями, в моторную гамму кроссовера помимо бензиновых и дизельных агрегатов, наверняка, войдет гибридная силовая установка. Глава Seat Лука де Мео намекнул, что компания разрабатывает новую гибридную технологию, которая обеспечит будущим PHEV-автомобилям марки высокую мощность.В ближайших планах Seat представить новый 7-местный кроссовер Tarraco. Название для него выбирали путем всенародного голосования на сайте. Автомобиль построен на модульной платформе Volkswagen MQB. В его моторную гамму войдут бензиновые турбомоторы объемом 1,4 и 2,0 литра, а также 2-литровые дизельные двигатели. Премьера ожидалась на Женевском автосалоне. Теперь, возможно, придется подождать до осени. Никакой официальной информации пока нет.
2018-03-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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