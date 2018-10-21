21 октября 2018, 17:41
Стартовало производство нового кроссовера Seat Tarraco
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Первые кроссоверы Seat Tarraco сошли с конвейера. Однако произошло это не на одном из испанских заводов марки, а на предприятии Volkswagen в Вольфсбурге. Seat Tarraco встал на одну сборочную линию с кроссовером Volkswagen Tiguan и минивеном Volkswagen Touran.
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Унификация производства стала возможна благодаря единой платформе MQB, которая лежит в основе большинства современных моделей концерна Volkwagen Group. Это позволяет компании более гибко подходить к географии сборки разных автомобилей и равномерно загружать мощности разных предприятий.
Отметим, что новый кроссовер Tarraco – далеко не единственная модель Seat, сборка которой осуществляется за пределами Испании. Например, Ateca и Toledo выпускаются в Чехии, минивены Alhambra – в Португалии, а компактный хэтчбек Mii – в Словакии. На испанских заводах Seat в Барселоне, Эль-Прат-де-Льобрегате и Марторелле собирают Ibiza, Arona и Leon.
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