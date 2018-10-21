21 октября 2018, 17:41

Стартовало производство нового кроссовера Seat Tarraco

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Первые кроссоверы Seat Tarraco сошли с конвейера. Однако произошло это не на одном из испанских заводов марки, а на предприятии Volkswagen в Вольфсбурге. Seat Tarraco встал на одну сборочную линию с кроссовером Volkswagen Tiguan и минивеном Volkswagen Touran.
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Стартовало производство нового кроссовера Seat Tarraco Seat
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За всю историю существования завода Volkswagen в Вольфсбурге, здесь лишь несколько раз выпускали модели «родственных» брендов – три Audi и два Seat. С 1974 по 1978 годы на предприятии собирали Audi 50, с 1994 по 1998 годы – Audi 80, с 1993 по 1997 годы – Audi 100 и, наконец, в 1996 – 1998 годах – Seat Arosa. 

Унификация производства стала возможна благодаря единой платформе MQB, которая лежит в основе большинства современных моделей концерна Volkwagen Group. Это позволяет компании более гибко подходить к географии сборки разных автомобилей и равномерно загружать мощности разных предприятий.

Отметим, что новый кроссовер Tarraco – далеко не единственная модель Seat, сборка которой осуществляется за пределами Испании. Например, Ateca и Toledo выпускаются в Чехии, минивены Alhambra – в Португалии, а компактный хэтчбек Mii – в Словакии. На испанских заводах Seat в Барселоне, Эль-Прат-де-Льобрегате и Марторелле собирают Ibiza, Arona и Leon.
По собственной информации 110km.ru
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Konrad
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Стартовало производство нового кроссовера Seat Tarraco
{{material_124527}}За всю историю существования завода Volkswagen в Вольфсбурге, здесь лишь несколько раз выпускали модели «родственных» брендов – три Audi и два Seat. С 1974 по 1978 годы на предприятии собирали Audi 50, с 1994 по 1998 годы – Audi 80, с 1993 по 1997 годы – Audi 100 и, наконец, в 1996 – 1998 годах – Seat Arosa. Унификация производства стала возможна благодаря единой платформе MQB, которая лежит в основе большинства современных моделей концерна Volkwagen Group. Это позволяет компании более гибко подходить к географии сборки разных автомобилей и равномерно загружать мощности разных предприятий.Отметим, что новый кроссовер Tarraco – далеко не единственная модель Seat, сборка которой осуществляется за пределами Испании. Например, Ateca и Toledo выпускаются в Чехии, минивены Alhambra – в Португалии, а компактный хэтчбек Mii – в Словакии. На испанских заводах Seat в Барселоне, Эль-Прат-де-Льобрегате и Марторелле собирают Ibiza, Arona и Leon.
2018-10-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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