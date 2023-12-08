«Снежные» пункты Петербурга приняли в 20 раз больше снега, чем годом ранее
Больше всего снега приняли снегоплавильные пункты на Мебельной улице (более 52 тысяч кубометров), на Кушелевской дороге (более 48 тысяч), а также стационарный снегоприемный пункт на Взлетной улице (около 70 тысяч).
Количество пунктов будет расширяться. Сейчас специалисты проектируют снегоплавильные объекты на Софийской улице, улицах Руставели и Ворошилова. Они откроются только через 3 года. Стоимость строительства каждого составляет порядка 1 млрд рублей.
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08.12.2023, 12:30
Почему зимой лучше отказаться от литых дисков: эксперты назвали три причины
Легкосплавные колесные диски – одна из самых популярных и стильных автомобильных опций. Удачно подобранные диски могут украсить любую машину. Но опытные водители предпочитают на зиму менять литые диски на обычные стальные штампованные.Читать далее
-
08.12.2023, 11:28
В Петербург с Дальнего Востока прибыл целый поезд с автокомплектующими
В Санкт-Петербург прибыл тестовый контейнерный поезд, который доставил из Находки 69 сорокафутовых контейнеров (138 ДФЭ) с автомобильными комплектующими. Сейчас груз проходит процедуру таможенного оформления, а затем отправится на производство.Читать далее
-
08.12.2023, 10:59
Автомобилисты откладывают плановое ТО, чтобы отпраздновать Новый год
Начиная с прошлого года, владельцы стали более трепетно относиться к техническому обслуживанию своих автомобилей, понимая, что проще устранить мелкую поломку и избежать более серьезных проблем. Но с приближением Нового года поток клиентов в автосервисы ощутимо иссяк.Читать далее
-
08.12.2023, 09:54
В России появились бюджетные тягачи Mercedes-Benz из Китая: они составят серьезную конкуренцию семейству КамАЗ К5.
Бюджетные седельные тягачи Mercedes-Benz Actros C собирают в Китае на совместном предприятии Daimler-Foton. В свое время маркетологи пообщались с представителями сотен транспортных компаний и потратили 4 года, чтобы создать идеальный и недорогой тягач.Читать далее
-
08.12.2023, 08:36
Беспилотный внедорожник для американской армии вышел на испытания: видео
Американская компания Kodiak Robotics построила по заказу Минобороны США беспилотный пикап Ford F-150 для работы в экстремальных условиях на сложной местности. Машина получила необычные боковые «лопухи».Читать далее
-
08.12.2023, 08:02
Восстановленный Ил-96 вновь поднялся в небо с пассажирами
Специалисты Воронежского авиазавода восстановили 18-летний дальнемагистральный пассажирский самолет Ил-96-300, который простоял на земле в ожидании ремонта с 2017 года. Накануне лайнер отправился в свой первый коммерческий полет.Читать далее
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