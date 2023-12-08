«Снежные» пункты Петербурга приняли в 20 раз больше снега, чем годом ранее

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Нынешняя зима выдалась ранней и снежной. Первые снежинки жители Северной столицы увидели в начале октября, а в ноябре городские улицы основательно завалило снегом. С начала сезона снегоплавильные пункты Петербурга приняли 347 тысяч кубометров снега, а снегоприемные – 200 тысяч кубометров. Для сравнения за тот же период 2022 года суммарно с улиц было собрано только 23 тысячи кубомеров, пишет портал Петербург2 со ссылкой на статистику Жилищного комитета.

Больше всего снега приняли снегоплавильные пункты на Мебельной улице (более 52 тысяч кубометров), на Кушелевской дороге (более 48 тысяч), а также стационарный снегоприемный пункт на Взлетной улице (около 70 тысяч).

Количество пунктов будет расширяться. Сейчас специалисты проектируют снегоплавильные объекты на Софийской улице, улицах Руставели и Ворошилова. Они откроются только через 3 года. Стоимость строительства каждого составляет порядка 1 млрд рублей.

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