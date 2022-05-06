Советский 70-летний лимузин продают по цене нового Aurus (покупателей не могут найти уже 1,5 года)

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Производство модели ЗиС-110 стартовало на Заводе им. Сталина сразу по окончании Великой Отечественной войны, в 1945 году. В течение следующих 13 лет было собрано чуть более двух тысяч экземпляров в разных модификациях. Впервые в советском автопроме на легковой модели была применена независимая подвеска передних колес и гидропривод тормозов.

Выставленный на продажу на Авто.ру экземпляр 1950 года выпуска успел проехать за 72 года 30 000 километров. Он оснащен 6,0-литровым бензиновым мотором мощностью 140 лошадиных сил и 3-ступенчатой механической коробкой передач. Владелец просит за машину 30 млн рублей. В объявлении сказано, что ЗиС-110 – «один из самых ценных советских представительских автомобилей, цена на который сегодня постоянно растет». И действительно. Автомобиль уже пытались продать на Авто.ру осенью 2020 года. Тогда он стоил 26 млн рублей. Несмотря на отсутствие покупателей, цену снижать никто не собирается.

Упомянутые модели: ЗИЛ ЗиС 110

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