Советский 70-летний лимузин продают по цене нового Aurus (покупателей не могут найти уже 1,5 года)
Фото: auto.ru
Выставленный на продажу на Авто.ру экземпляр 1950 года выпуска успел проехать за 72 года 30 000 километров. Он оснащен 6,0-литровым бензиновым мотором мощностью 140 лошадиных сил и 3-ступенчатой механической коробкой передач. Владелец просит за машину 30 млн рублей. В объявлении сказано, что ЗиС-110 – «один из самых ценных советских представительских автомобилей, цена на который сегодня постоянно растет». И действительно. Автомобиль уже пытались продать на Авто.ру осенью 2020 года. Тогда он стоил 26 млн рублей. Несмотря на отсутствие покупателей, цену снижать никто не собирается.
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