1 ноября 2017, 18:51

Стартовали продажи фургона Renault Dokker

Французская марка Renault расширила модельный ряд коммерческих автомобилей, доступных российским покупателям. Компания объявила старт продаж фургона Dokker, выпущенного в двух вариантах кузова.
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  Стартовали продажи фургона Renault Dokker Renault Dokker Стартовали продажи фургона Renault Dokker Renault Dokker Стартовали продажи фургона Renault Dokker Renault Dokker Стартовали продажи фургона Renault Dokker
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Российский рынок встретил Dokker в пятиместном исполнении и с кузовом «фургон». Моторная гамма включает 1,6-литровый бензиновый «атмосферник», выдающий 82 л.с. и 1,5-литровый турбированный «дизель», мощность которого составляет 90 «лошадей». Оба мотора работают в тандеме с 5-скоростной механической коробкой передач.

Вне зависимости от модификации автомобиль оснащен сдвижными дверями, ширина которых составляет 703 мм. При этом задние двери могут распахиваться на 180 градусов. В грузопассажирском варианте погрузочная высота равняется 570 мм, а у фургона этот показатель составляет 565 мм.

Что касается грузоподъемности, то грузовой Dokker Van способен «взять на себя» до 750 кг. Объем грузового отделения равен 3 300 литров, а при снятом пассажирском сиденье объем увеличивается до 3 900 литров.

Модель адаптирована для эксплуатации в российских дорожных условиях. Так, разработчики предусмотрели 190-миллиметровый дорожный просвет и двигатель, рассчитанный на запуск в холодное время года. Также в список оснащения вошла стальная защита картера мотора и генератор повышенной мощности.

У российских дилеров Renault Dokker и Dokker Van появятся в декабре текущего года. Пассажирская версия обойдется отечественным покупателем в 819 000 рублей, а грузовая будет стоить на 5 000 рублей дешевле.

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Стартовали продажи фургона Renault Dokker
{{material_120847}}Российский рынок встретил Dokker в пятиместном исполнении и с кузовом «фургон». Моторная гамма включает 1,6-литровый бензиновый «атмосферник», выдающий 82 л.с. и 1,5-литровый турбированный «дизель», мощность которого составляет 90 «лошадей». Оба мотора работают в тандеме с 5-скоростной механической коробкой передач.Вне зависимости от модификации автомобиль оснащен сдвижными дверями, ширина которых составляет 703 мм. При этом задние двери могут распахиваться на 180 градусов. В грузопассажирском варианте погрузочная высота равняется 570 мм, а у фургона этот показатель составляет 565 мм.Что касается грузоподъемности, то грузовой Dokker Van способен «взять на себя» до 750 кг. Объем грузового отделения равен 3 300 литров, а при снятом пассажирском сиденье объем увеличивается до 3 900 литров.Модель адаптирована для эксплуатации в российских дорожных условиях. Так, разработчики предусмотрели 190-миллиметровый дорожный просвет и двигатель, рассчитанный на запуск в холодное время года. Также в список оснащения вошла стальная защита картера мотора и генератор повышенной мощности.У российских дилеров Renault Dokker и Dokker Van появятся в декабре текущего года. Пассажирская версия обойдется отечественным покупателем в 819 000 рублей, а грузовая будет стоить на 5 000 рублей дешевле.
2017-11-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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