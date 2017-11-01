Стартовали продажи фургона Renault Dokker
Вне зависимости от модификации автомобиль оснащен сдвижными дверями, ширина которых составляет 703 мм. При этом задние двери могут распахиваться на 180 градусов. В грузопассажирском варианте погрузочная высота равняется 570 мм, а у фургона этот показатель составляет 565 мм.
Что касается грузоподъемности, то грузовой Dokker Van способен «взять на себя» до 750 кг. Объем грузового отделения равен 3 300 литров, а при снятом пассажирском сиденье объем увеличивается до 3 900 литров.
Модель адаптирована для эксплуатации в российских дорожных условиях. Так, разработчики предусмотрели 190-миллиметровый дорожный просвет и двигатель, рассчитанный на запуск в холодное время года. Также в список оснащения вошла стальная защита картера мотора и генератор повышенной мощности.
У российских дилеров Renault Dokker и Dokker Van появятся в декабре текущего года. Пассажирская версия обойдется отечественным покупателем в 819 000 рублей, а грузовая будет стоить на 5 000 рублей дешевле.
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