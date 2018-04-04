4 апреля 2018, 07:28

Так, можно парковаться на 1-й Советской или все же нельзя?

Минувшей осенью в Петербурге началось создание новой пешеходной зоны на 1-й Советской улице. Было выполнено гранитное мощение, высажены деревья, установлены скамейки, фонари и антипарковочные столбики, а также размещен знак «Въезд запрещен». Передача работ должна произойти текущей весной.
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Так, можно парковаться на 1-й Советской или все же нельзя? ,

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Но что-то пошло не так. По информации Движения «Красивый Петербург», скамейки и подсветка уже повреждены. Знак «Въезд запрещен» заменен на другой - «Движение запрещено». В результате теперь разрешена стоянка автомобилей. Целостность ограничительных столбиков нарушена из-за наездов этих самых машин. Улица заставлена транспортом и фактически не является пешеходной.

По проекту, согласованному Комитетом по градостроительству и архитектуре, 1-я Советская улица является пешеходной зоной, но в то же время она включена в Перечень дорог общего пользования. Активисты Движения говорят, что действия Комитетов не согласованы между собой и призывают поддержать жителей Центрального района - отправить обращение в Комитет по благоустройству с просьбой исключить 1-ю Советскую улицу из Перечня дорог общего пользования.

В соцсетях горожане неоднозначно отнеслись к данной информации. Публикуем некоторые из комментариев петербуржцев:

Vasiliy Tolstoy: «Ну, так там сон мозга, по-моему, с самого начала случился. Потому что там, сдаётся мне, есть места, куда нужен какой-то подъезд, а иначе его не организовать. Ещё когда работы начинались, я предвкушал буквально эту битву Пересвета с Челубеем, когда выяснится, что запрещать проезд было нельзя».

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Марина Мезенцева: «Абсолютно согласна. Особо интенсивного автомобильного движения там никогда не было, несмотря на близость Староневского и площади Восстания. Но перекрывать эту улицу, конечно же, не следует по целому ряду причин».

Борис Крюков: «В центре нет парковок».

Елена Терлецкая - Борис Крюков: «Вот как раз с 1-й Советской как минимум 4 парковки. Спасибо, кстати, что сказали, теперь буду там парковаться».

Кстати, на прошлой неделе активисты Движения «Красивый Петербург» проинспектировали  Центральный район. Посетили адреса, где автомобилисты массово нарушают ПДД, оставляя машины на тротуарах и выделенных полосах для общественного транспорта. Общественники информировали водителей о нарушении и просили переставить машины, а в случае отказа вызывали сотрудников ГИБДД, которые по прибытии составляли протоколы.

Аналогичный рейд пройдет 5 апреля 2018 года в Петроградском районе. Сбор участников и всех заинтересованных лиц в 12 часов в сквере у памятника Добролюбову (угол Рыбацкой улицы и Большого проспекта П.С.). В акции примут участие представители «Петербургского велообщества».  

Фото: Движение «Красивый Петербург»
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Зара6отoк от 20000 ру6лей в дeнь!! Вaм нyжен готoвый, уже настрoенный метoд 3ара6oтка? - Бeз слoжных кyрсов, в кoторых вы не мoжете разо6раться. - Бeз рyтиннoй рaботы. - Бeз oбмaна и чтобы дeньги были дoстойные. Именнo готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс! Пoдро6ности на http:// blagodelo ...
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Зара6отoк от 20000 ру6лей в дeнь!! Вaм нyжен готoвый, уже настрoенный метoд 3ара6oтка? - Бeз слoжных кyрсов, в кoторых вы не мoжете разо6раться. - Бeз рyтиннoй рaботы. - Бeз oбмaна и чтобы дeньги были дoстойные. Именнo готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс! Пoдро6ности на http:// blagodelo ...
Allison Howell
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Так, можно парковаться на 1-й Советской или все же нельзя?
{{material_122968}} Но что-то пошло не так. По информации Движения «Красивый Петербург», скамейки и подсветка уже повреждены. Знак «Въезд запрещен» заменен на другой - «Движение запрещено». В результате теперь разрешена стоянка автомобилей. Целостность ограничительных столбиков нарушена из-за наездов этих самых машин. Улица заставлена транспортом и фактически не является пешеходной.По проекту, согласованному Комитетом по градостроительству и архитектуре, 1-я Советская улица является пешеходной зоной, но в то же время она включена в Перечень дорог общего пользования. Активисты Движения говорят, что действия Комитетов не согласованы между собой и призывают поддержать жителей Центрального района - отправить обращение в Комитет по благоустройству с просьбой исключить 1-ю Советскую улицу из Перечня дорог общего пользования. В соцсетях горожане неоднозначно отнеслись к данной информации. Публикуем некоторые из комментариев петербуржцев:Vasiliy Tolstoy: «Ну, так там сон мозга, по-моему, с самого начала случился. Потому что там, сдаётся мне, есть места, куда нужен какой-то подъезд, а иначе его не организовать. Ещё когда работы начинались, я предвкушал буквально эту битву Пересвета с Челубеем, когда выяснится, что запрещать проезд было нельзя».{{material_122779}} Марина Мезенцева: «Абсолютно согласна. Особо интенсивного автомобильного движения там никогда не было, несмотря на близость Староневского и площади Восстания. Но перекрывать эту улицу, конечно же, не следует по целому ряду причин».Борис Крюков: «В центре нет парковок».Елена Терлецкая - Борис Крюков: «Вот как раз с 1-й Советской как минимум 4 парковки. Спасибо, кстати, что сказали, теперь буду там парковаться».Кстати, на прошлой неделе активисты Движения «Красивый Петербург» проинспектировали  Центральный район. Посетили адреса, где автомобилисты массово нарушают ПДД, оставляя машины на тротуарах и выделенных полосах для общественного транспорта. Общественники информировали водителей о нарушении и просили переставить машины, а в случае отказа вызывали сотрудников ГИБДД, которые по прибытии составляли протоколы. Аналогичный рейд пройдет 5 апреля 2018 года в Петроградском районе. Сбор участников и всех заинтересованных лиц в 12 часов в сквере у памятника Добролюбову (угол Рыбацкой улицы и Большого проспекта П.С.). В акции примут участие представители «Петербургского велообщества».  
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Автор: Фото: Движение «Красивый Петербург»
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