Так, можно парковаться на 1-й Советской или все же нельзя?
По проекту, согласованному Комитетом по градостроительству и архитектуре, 1-я Советская улица является пешеходной зоной, но в то же время она включена в Перечень дорог общего пользования. Активисты Движения говорят, что действия Комитетов не согласованы между собой и призывают поддержать жителей Центрального района - отправить обращение в Комитет по благоустройству с просьбой исключить 1-ю Советскую улицу из Перечня дорог общего пользования.
В соцсетях горожане неоднозначно отнеслись к данной информации. Публикуем некоторые из комментариев петербуржцев:
Vasiliy Tolstoy: «Ну, так там сон мозга, по-моему, с самого начала случился. Потому что там, сдаётся мне, есть места, куда нужен какой-то подъезд, а иначе его не организовать. Ещё когда работы начинались, я предвкушал буквально эту битву Пересвета с Челубеем, когда выяснится, что запрещать проезд было нельзя».
Борис Крюков: «В центре нет парковок».
Елена Терлецкая - Борис Крюков: «Вот как раз с 1-й Советской как минимум 4 парковки. Спасибо, кстати, что сказали, теперь буду там парковаться».
Кстати, на прошлой неделе активисты Движения «Красивый Петербург» проинспектировали Центральный район. Посетили адреса, где автомобилисты массово нарушают ПДД, оставляя машины на тротуарах и выделенных полосах для общественного транспорта. Общественники информировали водителей о нарушении и просили переставить машины, а в случае отказа вызывали сотрудников ГИБДД, которые по прибытии составляли протоколы.
Аналогичный рейд пройдет 5 апреля 2018 года в Петроградском районе. Сбор участников и всех заинтересованных лиц в 12 часов в сквере у памятника Добролюбову (угол Рыбацкой улицы и Большого проспекта П.С.). В акции примут участие представители «Петербургского велообщества».
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