Такси Uber оштрафовали на 900 млн рублей за обман клиентов

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По мнению судей, Uber регулярно обманывал клиентов относительно стоимости поездки на такси и платы за ее отмену. В приложении и на сайте Uber отображался предполагаемый диапазон тарифов, сервис уверял клиентов, что цена поездки в такси не выйдет за пределы указанной. На самом же деле тариф для потребителя был почти всегда выше предложенного. Кроме того, сервис регулярно нарушал собственные правила, позволяющие бесплатно отказаться от поездки в течение первых пяти минут после бронирования. От подобных неправомерных действий пострадали не менее 2 млн клиентов только в Австралии, пишет ТАСС

Суд обязал Uber заплатить 3 млн австралийских долларов (127 млн рублей) за публикацию вводящих в заблуждение сведений рекламного характера и обман потребителей, 18 млн австралийских долларов (762 млн рублей) за нарушение собственных правил, гарантирующих бесплатную отмену поездки, и 200 тыс. австралийских долларов (8 млн рублей) судебных издержек. Кроме того, Uber в течение трех лет будет запрещено взимать даже минимальную плату за отмену поездки.

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