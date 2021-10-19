Таксист выстрелил в женщину из пистолета из-за собаки: как его наказали
Фото: artodogs.ru
Доказано, что в апреле прошлого года северянин выстрелил из газового пистолета в пассажирку своего автомобиля. А на преступление мужчину толкнула… собака женщины, которая также находилась в салоне транспортного средства.
В объединенной пресс-службе судов Мурманской области пояснили изданию «Северпост», что в ходе поездки между водителем и пассажиркой произошла ссора: женщина никак не хотела слушать призывы таксиста соблюдать не им установленные правила перевозки животных.
Покидать машину, не добравшись до места назначения, женщина долго отказывалась. Однако все же была вынуждена это сделать, вот только в порыве гнева она громко хлопнула дверью. Таксисту это не понравилось, он стал предъявлять пассажирке претензии, а после дважды выстрелил в оппонентку из газового пистолета, «причинив ей физическую боль и химический ожог кожи».
Во время судебного заседания мужчина вину в совершенном правонарушении не признал, но его виновность полностью подтвердилась исследованными в ходе судебного заседания доказательствами.
При назначении административного наказания суд принял во внимание тот факт, что таксист ранее к административной ответственности не привлекался, работает, имеет иждивенцев. В итоге суд назначил стрелявшему наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей.
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