Tesla заявила, что выпустит новую бюджетную модель в середине 2025 года
Ожидалось, что базовый автомобиль будет стоить в пределах 25 000 долларов, что позволит ему конкурировать как с бензиновыми машинами, так и с дешевыми электрокарами китайских конкурентов, например, из BYD. Сейчас самый доступный автомобиль Tesla, седан Model 3, стоит минимум 38 990 долларов.
Пока новинка проходит под кодовым именем Redwood. Американский производитель уже запросил прайс-листы у потенциальных поставщиков и уведомил их, что планирует выпускать не менее 10 000 экземпляров в неделю. По информации инсайдеров, производство должно начаться в середине 2025 года. Официально эта дата пока не подтверждается.
Напомним лишь, что за Tesla закрепилась дурная слава компании, срывающей сроки запуска и невыполняющей обещания по ценам. Например, серийное производство пикапа Cybertruck задержалось на два года, а его стартовая цена в 60 990 долларов оказалась в полтора раза выше озвученной Маском в 2019 году в ходе официальной презентации модели. Поэтому более реальным для Redwood представляется 2026 год, пишет Reuters.
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24.01.2024, 14:53
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Зимнее вождение имеет свои особенности. Маневры, которые можно безнаказанно совершать летом, с наступлением морозов чреваты аварийной ситуацией. Автоинструктор рассказал, от каких водительских привычек лучше отказаться до весны.Читать далее
-
24.01.2024, 14:05
Легковой автомобиль и трамвай сбили одного и того же пешехода: оба водителя неоднократно нарушали ПДД
В Петербурге пожилой пешеход сначала угодил под колеса легковушки, а потом его сбил трамвай. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что за последний год оба водителя неоднократно привлекались за нарушения ПДД.Читать далее
-
24.01.2024, 13:28
Эксперты назвали главные признаки того, что от автомобиля пришло время избавиться
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-
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-
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