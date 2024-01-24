Tesla заявила, что выпустит новую бюджетную модель в середине 2025 года

Начав серийное производство и продажи электрического пикапа Cybertruck, Tesla вплотную занялась новым проектом – сравнительно недорогой моделью массового сегмента. Ранее глава компании Илон Маск рассказывал о планах построить на новой бюджетной архитектуре (заводской индекс NV9X) недорогой и доступный электрокар, идеально подходящий для работы в беспилотном такси.

Ожидалось, что базовый автомобиль будет стоить в пределах 25 000 долларов, что позволит ему конкурировать как с бензиновыми машинами, так и с дешевыми электрокарами китайских конкурентов, например, из BYD. Сейчас самый доступный автомобиль Tesla, седан Model 3, стоит минимум 38 990 долларов.

Фото: unsplash.com

Пока новинка проходит под кодовым именем Redwood. Американский производитель уже запросил прайс-листы у потенциальных поставщиков и уведомил их, что планирует выпускать не менее 10 000 экземпляров в неделю. По информации инсайдеров, производство должно начаться в середине 2025 года. Официально эта дата пока не подтверждается.

Фото: unsplash.com

Напомним лишь, что за Tesla закрепилась дурная слава компании, срывающей сроки запуска и невыполняющей обещания по ценам. Например, серийное производство пикапа Cybertruck задержалось на два года, а его стартовая цена в 60 990 долларов оказалась в полтора раза выше озвученной Маском в 2019 году в ходе официальной презентации модели. Поэтому более реальным для Redwood представляется 2026 год, пишет Reuters.

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