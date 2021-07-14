Тест-драйв Audi A3 нового поколения: «лучше нету того цвету»
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Официальные смотрины автомобиля прошли весной прошлого года в пандемийно-виртуальном режиме. Как водится, в Европе новичку предложили несколько силовых модификаций – 30 TFSI (110л.с.), 35 TFSI (150 л.с.) и 40 TFSI quattro (190 л.с.), дабы у почтенной и глубокоуважаемой публики был, так сказать, выбор. Ценовая россыпь – от 27 250 евро до 38 450 евро. У российского потребителя альтернативы нет – только 150-сильная версия 35 TFSI, зато, как и на Западе, автомобиль доступен в кузовных версиях «седан» и «спортбэк». Цена вопроса – от 2 560 000 рублей. Плюс 60 тысяч за «металлик». «Эска» с 2-литровым мотором и полным приводом приедет к нам осенью. Так говорят дилеры.
Прибавка в размерах, матричная оптика
«Четвертый» Audi A3 делает сильный шаг вперед в плане дизайна, причем экстерьер седана прорисован в едином ключе с 5-дверным вариантом. Четырехдверка на 15 см длиннее «спортбэка», все остальные размеры, включая 2,64-метровую колесную базу, идентичны. В сравнении с прежним поколением, Sportback подрос на 3 см, и эта прибавка чувствуется. Широкая 6-угольная решетка радиатора с сотовой структурой именуется Singleframe и является доминантой «передка».
Общее впечатление: красиво, в меру агрессивно, эмоционально, солидно - как и положено премиальному продукту. Свежий вариант оформления модели – особые выштамповки на крыльях, они добавляют выразительности, прежде всего, колесным аркам. В хороших комплектациях используются цифровые ДХО, которые встроены в матричные светодиодные фары Matrix LED. Они состоят из отдельных светодиодов и делают A3 узнаваемым в потоке.
Матрица светодиодных элементов огней, расположенных по схеме 3 на 5, может активироваться по-разному, а это означает, что каждая из модификаций нового A3 имеет особую световую подпись. К примеру, в стандартном исполнении используются горизонтальные линии, а 2 вертикальные светодиодные линии подчеркивают спортивный облик линии Sport. Матричные фары Matrix LED получили функцию не ослепляющего дальнего света с умным управлением, динамические указатели поворота, новую анимацию при отпирании дверей и выходе из автомобиля.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Внешний дизайн обеспечивает визуальное различие между теми или иными уровнями оборудования. Эти изменения включают в себя, в первую очередь, нюансы конструкции бампера и те же фары - с тремя различными сигнатурами дневного ходового света.
Объем багажника – 380 и 425 литров. В седан, естественно, влезает больше. При этом высота пола грузового отделения может варьироваться. По запросу клиента устанавливается дверь багажника, которую можно открывать движением ноги. Для «спортбэка» опционально предлагается электропривод двери багажника. Задняя часть кузова и диффузор большого размера позволили достичь неплохого показателя аэродинамического сопротивления Сх — 0,25.
Едет на свои 150 «лошадей»
В то время как новый Audi A3 использует эволюцию вездесущей платформы MQB, «под кожей» много изменений, нацеленных на улучшение управляемости по сравнению с предыдущим автомобилем. Сочетание стоек McPherson спереди и задней 4-рычажной независимой подвески – классика жанра. Однако в богато укомплектованных версиях предусмотрена адаптивная подвеска с системой Audi drive select. Что это такое и с чем ее едят? Все просто: электронная регулировка жесткости амортизаторов плюс возможность уменьшить высоту кузова на 10 мм.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
1,4-литровый 150-сильный бензиновый TSI серии EA211 относительно молодой движок, ему всего 3 года, отсюда экологичность выхлопа (Euro 6). Предельной мощности мотор достигает при 5000-6000 об/мин, а пик момента 250 Нм доступен при 1500-3500 об/мин, в помощь турбина IHI RHF3 и 8-диапазонный «автомат» Aisin AWF8, отличающийся компактным рычагом переключения передач.
Наверное, глупо говорить о слаженности работы альянса двигателя и АКП – в Audi умеют их настраивать так, что не придерешься. В нашем случае ситуация схожая. Коробка хороша что в городе, что на трассе: переключения оперативные и физически практически незаметные. Одна из основных функций «автомата» - поддержание оптимальных оборотов двигателя реализована сполна. Это, как вы понимаете, одновременно и экономия бензина, и эффективность. Поскольку максимум тяги доступен «на низах», совершать запланированные (и не очень) обгоны – проще простого. Быстроту реакции коробки воспринимаешь как данное, и это – показатель класса.
Замедляться при достойной динамике также не составляет труда. Дисковые механизмы «по кругу» отличаются хорошей работоспособностью даже при условии небольшого перегрева. К педали тормоза привыкать не надо, все как в детской Азбуке – сел, разогнался, оттормозился, полная остановка.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Автомобиль наделен нейтральной поворачиваемостью, и это неплохо, поскольку предоставляет сидящему за рулем непаханое поле для маневра. 150 сил все же не вписываются в понятие «буйного нрава», а потому осадить «коня» под силу даже женщине с не самым большим опытом вождения. В общем и целом, езда представляется комфортной, разве что с поправкой на жесткие амортизаторы. Электронную систему стабилизации всегда можно отключить нажатием соответствующей кнопки. Со своей задачей ESP справляется неплохо, работает корректно, не мешая наслаждаться динамикой, но и не позволяя «А-Третьему» выйти из-под контроля. Разве что к шумоизоляции иногда могут возникнуть определенные вопросы, прежде всего, в области колесных арок.
Сбалансированная задняя подвеска обеспечивает хороший ездовой комфорт и, что самое, пожалуй, главное, точную управляемость. В сочетании с опциональной Audi drive select доступна подвеска с адаптивным управлением амортизаторами – она, как мы отметили чуть раньше, уменьшает высоту кузова на 10 мм. Характеристики каждого амортизатора, что называется, в онлайн режиме адаптируются к дорожным условиям и выбранному в Audi drive select характеру движения. Это, как вы понимаете, улучшает маневренность и уменьшает поперечные крены.
Цифровой кластер
Внутри седан полностью повторяет «спортбэк», что не удивительно. Оформление салона в унисон экстерьеру - «граненое», но показательно изящное и презентабельное. По-немецки продуманная эргономика с сильно повернутой в сторону водителя центральной панелью, только дорогие и качественные материалы отделки, высокий уровень исполнения всего того, что окружает седоков. Пять взрослых запросто разместятся на своих местах, при этом остается хороший запас свободного пространства на обоих рядах сидений.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Интересно выполнен изгиб внутренних ручек дверей - он напоминает силуэт хоккейной клюшки, при этом перекликается с формой фар и задних фонарей. Плоские 5-угольные заслонки вентиляционных дефлекторов, расположенных со стороны водителя, почти как передние воздухозаборники.
Находясь в кресле «рулевого», не покидает ощущение, что салон в избытке напичкан технологиями - этакий кластер цифровых приборов, «завернутых» в блеск черной панели. Она растягивается по горизонтали и обращает на себя внимание, прежде всего, центральным сенсорным экраном на 10,1 дюйма. Этот дисплей имеет акустическую обратную связь и позволяет вводить текстовую информацию. В свою очередь, информационно-развлекательная система способна распознавать естественную речь.
Опциональная модификация plus оснащается более крупным 12,3-дюймовым дисплеем с 3 режимами отображения данных, включая спортивный режим. Audi разработала его таким образом, чтобы облегчить последующую модернизацию. Также за дополнительную денежку доступен проекционный цветной дисплей, который выводит важнейшую информацию на ветровое стекло.
Цифровая система управления MMI реализована на базе модульной информационно-развлекательной платформы III поколения. Её вычислительная мощность выросла в 10 раз по сравнению с предшествующей системой. Подключение по стандарту LTE Advanced позволяет быстрее выполнять все задачи, связанные с телефонией. «Мозги» можно подключить к смартфону посредством приложений Apple CarPlay или Android Auto, а также через отсек Audi phone box. Эта функция соединяет телефон с антенной автомобиля и индуктивно заряжает его. В компании не стали бездумно следовать моде и наряду с портами USB-C предложили «старые» привычные, особенно для россиян, USB-A. Есть, конечно же, беспроводная зарядная площадка.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Как мы выяснили, у дилеров «живые» машины присутствуют, причем в разных модификациях и по разным ценам. Самыми дорогими, естественно, будут «эски» - за них придется выложить 4 млн рублей. Зато стоимость обслуживания A3 разбивает все стереотипы относительно заоблачных цен – порядка 15 000 рублей за ТО1.
- 545 000 РAudi A3 2007 в Москве
- 1 450 000 РAudi A3 2016 в Москве
- 1 290 000 РAudi A3 2016 в Москве
- 1 150 000 РAudi A3 2013 в Москве
- 1 599 000 РAudi A3 2017 в Москве
- 1 175 000 РAudi A3 2015 в Москве
- 997 000 РAudi A3 2015 в Москве
- 1 618 190 РAudi A3 2018 в Москве
- 1 388 000 РAudi A3 2015 в Москве
- 970 000 РAudi A3 2013 в Москве
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