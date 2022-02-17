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17 февраля 2022, 16:22

Тест-драйв Hyundai Staria: внештатный командир Земли

Новичок российской линейки Hyundai выглядит спустившимся с небес: однообъемный кузов с большой площадью остекления, просторный трансформируемый салон с передней панелью от «звездолета» да россыпь светодиодных «звездочек» в оптике. Как там у Гагарина: «Поехали»!?
Фото: Hyundai
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
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Фото: Hyundai

Очень хорошо, что на наших дорогах появился по-настоящему красивый, оригинальный и мало чем похожий на других участников движения автомобиль. В современном автосообществе найти двойника «Старии» непросто, разве что в прошлом. Футуризм хоть и есть взгляд в будущее, но корни у него, как ни крути, где-то позади. Вот и в данном случае резонно будет вспомнить «героев вчерашних дней» типа Renault Espace и Toyota Estima/Previa. Помните такие? В свое время эти машины также сравнивали с «летающими объектами», а потому они и по сей день выглядят относительно свежо.

Мания дизайнерского совершенства

Ранее мы писали
Кроссоверу Hyundai Tucson в этом году стукнуло аккурат как выпускнику средней школы. Первые машины появились ...
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Глядя на Staria, хочется думать, что дизайнерам Hyundai банально развязали руки, и они смогли творить в свое удовольствие. Причем, первой ласточкой в дизайн-прорыве бренда, как нам видится, стало актуальное поколение Tucson, о чем мы рассказывали летом прошлого года. В случае со Staria эпитетов еще больше, и живьем автомобиль выглядит даже лучше, чем на «отфотошопенных» снимках.

Hyundai Staria сменил собой H-1, он же Grand Starex, продержавшийся на серийной орбите почти полтора десятка лет. Название автомобилю дали свежее, но опять же с использованием морфологического корня «Star» – знали, что будут тяготеть к космосу. Оно образовано слиянием слов «star» («звезда») и «ria» («длинная узкая область реки, образовавшаяся при наводнении речной долины»). Приплюсуйте одно к другому и получите то, что подсказывает ваша внутригалактическая сообразительность.

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Вэн получился крупным – от бампера до бампера 5253 мм (колесная база – 3237 мм), и это на 15 см длиннее «родственного» Kia Carnival. При этом Staria выше – аж на 20 см. Представители Hyundai говорят, что этих преимуществ за глаза и уши хватает, чтобы не считать продукт Kia прямым конкурентом. 

На лицевой части «скафандра» - длинная горизонтальная полоска дневных ходовых и габаритных огней. Она растянута по всей ширине кузова, визуально расширяя паспортные 2 метра. Решетка радиатора – массивная, с оригинальным ячеистым узором в паре с низко посаженными фарами головного света. Тыл, по современным меркам, простой и лаконичный, но это ему лишь на пользу. Выразительные вертикальные фонари «играют» огоньками, как бы обрамляя огромную багажную дверь. Бесполезно махать ногой под бампером – эта функция не доступна. Дверь открывается «электричеством», и когда видишь, как поднимается эта махина, невольно задумываешься, а хватит ли силенок у привода?

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Мне больше всего понравились большие панорамные окна – почти как у «космического» трамвая «Витязь», который также выполнен в показательно футуристическом стиле. Стоит ли говорить, что такое решение формируют ощущение открытости и большого свободного пространства в салоне.

«Хай-тек», однако

Hyundai Staria
От 2.2 л, 177 л.с
В отличие от трамвая, который смело можно назвать «пассажировозом», и при этом он не обидится, Staria все же звезда другого и при этом более высокого комфорт-полета. Уместно говорить о некоем «параде планет» в виде 7-местного бизнес-шаттла, на который, как надеются в Hyundai, придется до 30% потребительского спроса, и 8-местного минивэна. Есть еще версия «фургон», но она появится в продаже в середине весны, и это будет более приземленная, скажем так, рабочая история, хоть и в откровенно выразительном экстерьере. 

Приверженность стилю «хай-тек» ощущается во всем, прежде всего, в минималистичной и четко выверенной форме элементов и цифровизации «пульта управления» - почти в стиле упомянутого Tucson. Мы, конечно же, имеем в виду «приборку» Super Vision 10,25” в виде прямоугольного планшета без козырька. Экран, что важно, посажен так, что выводимой на него информации ничуть не мешает обод руля, а отсутствие козырька позволяет четко видеть показания даже на ярком солнце.

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Передние боковые окна, повторимся, такие огромные, что и сравнить-то не с чем. Равно как и панорамное лобовое стекло, которое почти ровной линией переходит в капот. Где край последнего без пол-литра (пардон, без камеры) и не увидишь. Но я как-то на удивление быстро обвыкся с «прикрытыми» габаритами и парковался в ходе теста без помощи «глазков». Может, от того, что в кресле сидишь как король на именинах.

Ранее мы писали
В середине марта компания Hyundai опубликовала первые официальные изображения нового минивена Staria, который ...
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Другая фишка - широкий бокс между водителем и передним пассажиром, на краю которого неоновым светом теплится надпись Staria. Не бокс как будто, а целый поднос со сдвижной столешницей-ролетой, очень оригинально. В хорошей комплектации предусмотрены подлокотники, а вот левую руку водителю положить некуда – уж слишком низкая линия у окна. 

Располагайтесь, господа

7-местный бизнес-шаттл (2+2+3) – это, прежде всего, сиденья второго ряда со специальным режимом релаксации, который активируется нажатием кнопки. Кресла имеют регулировку в 12 направлениях, вентиляцию, отдельные подлокотники и оттоманки, а также полозья, которые позволяют их сдвинуть для облегчения доступа внутрь и максимального увеличения объема багажника.

В любой момент сиденья можно перевести в положение, в котором вес пассажира распределяется для достижения максимального комфорта. При этом на «галерке» могут разместиться 3 взрослых мужика. И не номинально, как это водится в кроссоверах, а, в прямом смысле слова, с удобствами – как-никак мы все же говорим о «бусе». Создалось впечатление, что в салоне можно даже сплясать вприсядку, если, конечно, не особо размахивать ногами.

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Сиденья второго ряда запросто перемещаются в продольном направлении до 100 мм, третьего ряда – до 400 мм. Причем, и те, и другие можно сложить как по отдельности, так и вместе, создав ровный пол для перевозки крупногабаритного или длинномерного груза. Подушки сидений в третьем ряду при необходимости поднимаются, значит, можно положить что-либо между рядами. Вот только когда «камчатка» отодвинута максимально назад, для скарба в багажнике места почти не остается. Наибольший объем багажника (около 4 000 литров) достигается лишь в режиме суммарно сложенных задних кресел.

Все видит, хорошо маневрирует

У «космолета» несколько камер, в том числе вмонтированных в огромные наружные «лопухи». Активируя сигнал поворота, на «приборке» появляются изображения того, что происходит справа или слева от вас в попутном направлении. Штука полезная, хоть и не является абсолютным откровением (привет «Хонде»). Единственное, к такому решению следует привыкнуть, потому как круглая картинка на приборной панели поначалу не внушает доверия.

Когда вы переключаете коробку с R на D, меняется изображение на центральном мониторе. Парковочные датчики и динамические направляющие линии на экране показывают траекторию движения автомобиля в зависимости от поворота руля. Наверное, эта функция будет полезной тем, кто нерешительно пытается втиснуться между машинами на парковке. Но, признаюсь, и без оной Staria отлично маневрирует – во многом благодаря тому, что прежний ГУР уступил место электроприводу.

Безальтернативный 8-ступенчатый «автомат» выполнен в «кнопочном» стиле Palisade и Tucson. Чтобы ехать вперед/назад, предлагается выбрать одну из двух квадратных кнопок (D и R). Плюс традиционные режимы N («нейтраль») и P («паркинг»). Помню, когда впервые увидел такое сочетание на «Палисаде», некоторое время не мог привыкнуть. В этот раз манипулировал кнопками как родными.

На бензиновой тестовой Staria присутствовали подрулевые «лепестки» - очень удобная штука, особенно, когда, например, нужно управлять оборотами двигателя (на том же горном серпантине в районе Красной Поляны). Коробка упорно держит эти самые обороты, если, конечно, не запускать процесс в красную зону. Кнопкой Drive Mode можно выбрать спортивный или эко-режим - при переходе с одного на другой меняется цвет «приборки» и, в некоторой степени, оборотистость.

«Словно вдоль по питерской, питерской…»

Последние 6 лет жизни Starex/H-1 продавался у нас без бензинового мотора. Не сказать, что это был удар по продажам, поскольку дизель – все же откровенный фаворит и таким, скорее всего, останется впредь (на его долю будет приходиться до 85% всех продаж вэна). Однако с появлением «Старии» покупателям все же предложили 2 мотора на выбор: 2,2-литровый 177-сильный CRDi и 3,5-литровый Smartstream G3.5. Вы уже поняли, что это та самая бензиновая «шестерка», которая приводит в движение флагманский Palisade.

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
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Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Оба двигателя, как показали наши заезды, ведут себя достойно, учитывая приличную 2,5-тонную массу «буса». Их тарахтенье почти не проникает в салон, зато своими характеристиками агрегаты способны порадовать любого критика. В плане тяги дизель, конечно же, вне конкуренции. В Hyundai говорят, что ради нее, родимой, даже пожертвовали «поголовьем лошадей», дескать, не смотрите на цифру 177 л.с., а лучше обратите внимание на диапазон 1500-2500 об/мин, в котором развиваются впечатляющие 430 Нм. Не зря, согласитесь, дизелем и только дизелем будет комплектоваться версия «фургон».

Hyundai Staria 2.2d MT
2.2 л, 177 л.с
механика 6
5253 x 1997 x 1990 мм
Все характеристики
«Автомат» без задержек переключает передачи, «космолет» динамично разгоняется. В «спортивном» режиме, когда стрелка тахометра наседает на 2800-3000 об/мин, продавливание педали акселератора может даже аккуратно вдавить вас в спинку кресла. Изучая ТТХ автомобиля, не понимаешь, почему заявленный разгон до «сотни» занимает 13,5 секунды, ведь по ощущениям все происходит намного веселее.

Бензиновый 6-цилиндровый «атмосферник» MPI с V-образной компоновкой генерирует 249 сил, и это помогает двигать крупногабаритный вэн с неменьшей охотцей. Да, у этого мотора тяговая прыть чуть слабее – 322 Нм, и доступна она при более высоких оборотах. Зато при аккуратном педалировании бензиновый вариант готов удивить экономичностью. Например, на скорости 90 км/ч мы с коллегой по экипажу зафиксировали аппетит порядка 7,8-8 литров «92-го», что для данного литража очень неплохо. В Hyundai поясняют, что экономичности удалось добиться в том числе за счет использования роликовых толкателей.

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Тест драйв Hyundai Staria внештатный командир Земли
Неоднократно ловил себя на мысли, насколько азартно сбрасывать подрулевым «лепестком» передачи, скажем, до 4-й или 3-й и, подняв таким образом обороты, продолжать движение с ускорением, оставляя позади «мелкие» легковушки.

Извечный вопрос: «что предпочтительнее - V6 на бензине или 4 дизельных цилиндра?» каждый решит по-своему; тут какие-либо советы излишни. Преимущества дизеля доподлинно известны, повторяться нет смысла. При этом бензиновый агрегат будет меньше шуметь при открытых окнах летом, не так сильно вонять CO2 и заводиться при любом «минусе». При этом такой движок не столь зависим от качества горючего.

Вот только взять «Старию» на бензине да, к тому же, с полным приводом никак не получится – такой спарки просто не предусмотрено. Хочешь на грунтовке бравировать системой полного привода HTRAC с многодисковой муфтой подключения задней оси – бери безальтернативную дизельную версию. Блокировкой межосевого дифференциала заведует кнопка Lock, что у левого колена водителя. Главное - не забывать о большой (3273 мм) колесной базе автомобиля, что может привести к посадке на «брюхо», и не самых коротких свесах. И, конечно же, свято верить в 186 мм дорожного просвета, который «восседает» на «18-х» колесах.

Что по ценам?

Дешевой и доступной Staria не может быть по определению. И не только потому, что за это «НЛО» производитель вправе попросить много. Автомобиль имеет корейскую производственную прописку и будет ли он собираться на территории России, большой-большой вопрос. Самым доступным вариантом окажется фургон – от 2 149 000 рублей. Но это, как мы сказали ранее, особая история.

 

8-местный моноприводный минивэн с дизелем в подкапотном пространстве оценен в сумму 2 999 000 рублей (версия Family) – 3 699 000 рублей (High-Tech), он же с полным приводом – 3 119 000 рублей (Family) – 3 819 000 рублей (High-Tech). Полноприводная топ-модификация модификация на бензине будет стоить 3 749 000 рублей.

7-местный бизнес-шаттл куда как дороже – 4 049 000 рублей (Premium) с приводом на одну ось и 4 169 000 рублей – на обе (там и там – дизель). Бензиновая версия оценена в 4 099 000 рублей, полного привода, как мы уже отметили, здесь не предусмотрено.

Упомянутые модели: Hyundai Staria
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