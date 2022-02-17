Тест-драйв Hyundai Staria: внештатный командир Земли
Фото: Hyundai
Очень хорошо, что на наших дорогах появился по-настоящему красивый, оригинальный и мало чем похожий на других участников движения автомобиль. В современном автосообществе найти двойника «Старии» непросто, разве что в прошлом. Футуризм хоть и есть взгляд в будущее, но корни у него, как ни крути, где-то позади. Вот и в данном случае резонно будет вспомнить «героев вчерашних дней» типа Renault Espace и Toyota Estima/Previa. Помните такие? В свое время эти машины также сравнивали с «летающими объектами», а потому они и по сей день выглядят относительно свежо.
Мания дизайнерского совершенства
Hyundai Staria сменил собой H-1, он же Grand Starex, продержавшийся на серийной орбите почти полтора десятка лет. Название автомобилю дали свежее, но опять же с использованием морфологического корня «Star» – знали, что будут тяготеть к космосу. Оно образовано слиянием слов «star» («звезда») и «ria» («длинная узкая область реки, образовавшаяся при наводнении речной долины»). Приплюсуйте одно к другому и получите то, что подсказывает ваша внутригалактическая сообразительность.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
На лицевой части «скафандра» - длинная горизонтальная полоска дневных ходовых и габаритных огней. Она растянута по всей ширине кузова, визуально расширяя паспортные 2 метра. Решетка радиатора – массивная, с оригинальным ячеистым узором в паре с низко посаженными фарами головного света. Тыл, по современным меркам, простой и лаконичный, но это ему лишь на пользу. Выразительные вертикальные фонари «играют» огоньками, как бы обрамляя огромную багажную дверь. Бесполезно махать ногой под бампером – эта функция не доступна. Дверь открывается «электричеством», и когда видишь, как поднимается эта махина, невольно задумываешься, а хватит ли силенок у привода?
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
«Хай-тек», однако
Приверженность стилю «хай-тек» ощущается во всем, прежде всего, в минималистичной и четко выверенной форме элементов и цифровизации «пульта управления» - почти в стиле упомянутого Tucson. Мы, конечно же, имеем в виду «приборку» Super Vision 10,25” в виде прямоугольного планшета без козырька. Экран, что важно, посажен так, что выводимой на него информации ничуть не мешает обод руля, а отсутствие козырька позволяет четко видеть показания даже на ярком солнце.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Располагайтесь, господа
7-местный бизнес-шаттл (2+2+3) – это, прежде всего, сиденья второго ряда со специальным режимом релаксации, который активируется нажатием кнопки. Кресла имеют регулировку в 12 направлениях, вентиляцию, отдельные подлокотники и оттоманки, а также полозья, которые позволяют их сдвинуть для облегчения доступа внутрь и максимального увеличения объема багажника.
В любой момент сиденья можно перевести в положение, в котором вес пассажира распределяется для достижения максимального комфорта. При этом на «галерке» могут разместиться 3 взрослых мужика. И не номинально, как это водится в кроссоверах, а, в прямом смысле слова, с удобствами – как-никак мы все же говорим о «бусе». Создалось впечатление, что в салоне можно даже сплясать вприсядку, если, конечно, не особо размахивать ногами.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Все видит, хорошо маневрирует
У «космолета» несколько камер, в том числе вмонтированных в огромные наружные «лопухи». Активируя сигнал поворота, на «приборке» появляются изображения того, что происходит справа или слева от вас в попутном направлении. Штука полезная, хоть и не является абсолютным откровением (привет «Хонде»). Единственное, к такому решению следует привыкнуть, потому как круглая картинка на приборной панели поначалу не внушает доверия.
Когда вы переключаете коробку с R на D, меняется изображение на центральном мониторе. Парковочные датчики и динамические направляющие линии на экране показывают траекторию движения автомобиля в зависимости от поворота руля. Наверное, эта функция будет полезной тем, кто нерешительно пытается втиснуться между машинами на парковке. Но, признаюсь, и без оной Staria отлично маневрирует – во многом благодаря тому, что прежний ГУР уступил место электроприводу.
Безальтернативный 8-ступенчатый «автомат» выполнен в «кнопочном» стиле Palisade и Tucson. Чтобы ехать вперед/назад, предлагается выбрать одну из двух квадратных кнопок (D и R). Плюс традиционные режимы N («нейтраль») и P («паркинг»). Помню, когда впервые увидел такое сочетание на «Палисаде», некоторое время не мог привыкнуть. В этот раз манипулировал кнопками как родными.
На бензиновой тестовой Staria присутствовали подрулевые «лепестки» - очень удобная штука, особенно, когда, например, нужно управлять оборотами двигателя (на том же горном серпантине в районе Красной Поляны). Коробка упорно держит эти самые обороты, если, конечно, не запускать процесс в красную зону. Кнопкой Drive Mode можно выбрать спортивный или эко-режим - при переходе с одного на другой меняется цвет «приборки» и, в некоторой степени, оборотистость.
«Словно вдоль по питерской, питерской…»
Последние 6 лет жизни Starex/H-1 продавался у нас без бензинового мотора. Не сказать, что это был удар по продажам, поскольку дизель – все же откровенный фаворит и таким, скорее всего, останется впредь (на его долю будет приходиться до 85% всех продаж вэна). Однако с появлением «Старии» покупателям все же предложили 2 мотора на выбор: 2,2-литровый 177-сильный CRDi и 3,5-литровый Smartstream G3.5. Вы уже поняли, что это та самая бензиновая «шестерка», которая приводит в движение флагманский Palisade.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
|Hyundai Staria 2.2d MT
|2.2 л, 177 л.с
|механика 6
|5253 x 1997 x 1990 мм
|Все характеристики
Бензиновый 6-цилиндровый «атмосферник» MPI с V-образной компоновкой генерирует 249 сил, и это помогает двигать крупногабаритный вэн с неменьшей охотцей. Да, у этого мотора тяговая прыть чуть слабее – 322 Нм, и доступна она при более высоких оборотах. Зато при аккуратном педалировании бензиновый вариант готов удивить экономичностью. Например, на скорости 90 км/ч мы с коллегой по экипажу зафиксировали аппетит порядка 7,8-8 литров «92-го», что для данного литража очень неплохо. В Hyundai поясняют, что экономичности удалось добиться в том числе за счет использования роликовых толкателей.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Извечный вопрос: «что предпочтительнее - V6 на бензине или 4 дизельных цилиндра?» каждый решит по-своему; тут какие-либо советы излишни. Преимущества дизеля доподлинно известны, повторяться нет смысла. При этом бензиновый агрегат будет меньше шуметь при открытых окнах летом, не так сильно вонять CO2 и заводиться при любом «минусе». При этом такой движок не столь зависим от качества горючего.
Вот только взять «Старию» на бензине да, к тому же, с полным приводом никак не получится – такой спарки просто не предусмотрено. Хочешь на грунтовке бравировать системой полного привода HTRAC с многодисковой муфтой подключения задней оси – бери безальтернативную дизельную версию. Блокировкой межосевого дифференциала заведует кнопка Lock, что у левого колена водителя. Главное - не забывать о большой (3273 мм) колесной базе автомобиля, что может привести к посадке на «брюхо», и не самых коротких свесах. И, конечно же, свято верить в 186 мм дорожного просвета, который «восседает» на «18-х» колесах.
Что по ценам?
Дешевой и доступной Staria не может быть по определению. И не только потому, что за это «НЛО» производитель вправе попросить много. Автомобиль имеет корейскую производственную прописку и будет ли он собираться на территории России, большой-большой вопрос. Самым доступным вариантом окажется фургон – от 2 149 000 рублей. Но это, как мы сказали ранее, особая история.
8-местный моноприводный минивэн с дизелем в подкапотном пространстве оценен в сумму 2 999 000 рублей (версия Family) – 3 699 000 рублей (High-Tech), он же с полным приводом – 3 119 000 рублей (Family) – 3 819 000 рублей (High-Tech). Полноприводная топ-модификация модификация на бензине будет стоить 3 749 000 рублей.
7-местный бизнес-шаттл куда как дороже – 4 049 000 рублей (Premium) с приводом на одну ось и 4 169 000 рублей – на обе (там и там – дизель). Бензиновая версия оценена в 4 099 000 рублей, полного привода, как мы уже отметили, здесь не предусмотрено.
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