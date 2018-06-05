5 июня 2018, 20:06

Тест-драйв Volkswagen Teramont: у него есть другая

Наблюдал тут за человеком, покупавшим Teramont. Счастья - как у слона, увидевшего булочку. Поговорили. Как оказалось, мужик хотел большой «Фольксваген», но тратиться на Touareg нового поколения, который скоро начнет поступать в салоны, денег жалко. Уходящее поколение брать вроде как не комильфо. Выручил другой большой «Фолькс».
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Тест-драйв Volkswagen Teramont: у него есть другая Volkswagen Teramont

Volkswagen Teramont
Выпускается с 2018 г.
Новый от 2 799 000 до 3 779 000 Р
Отзывов: 4
Действительно, самый свежий «Туарег», по информации дилеров, следует ожидать ближе к концу лета. Официальный ценник только что озвучен - в самой востребованной комплектации автомобиль будет стоить порядка 3,8 млн рублей. Получается, на целый «лям» дороже героя нашего сегодняшнего обзора.

Сравнивать родственников «официалы» не рекомендуют, дескать, разные внедорожники, для разных покупательских аудиторий. Touareg более премиальный и энерговооруженный. У «Терамонта» есть другая… В смысле история. Он для тех, «у кого труба пониже, дым пожиже» да «семеро по лавкам». Правда, сравнение весьма условное – все же минимально необходимые 2,8 млн «целковых» есть далеко не у всех наших соотечественников.

В продаже Teramont какой-то месяц с хвостиком, но, по признанию все тех же дилеров, пошел «на ура». Квот зачастую не хватает, поэтому «живые» экземпляры есть далеко не на всех дилерских площадках. На тесте – да, пожалуйста. Правда, только в одном 220-сильном варианте, который, кстати, в Америке развивает 238 «лошадей». Версии с V6 мощностью 280 сил исключительно под заказ. Они дороже сопоставимых по оснащению 4-цилиндровых модификаций на 200 тысяч, посему есть некий маркетинговый прогноз, что особым спросом пользоваться не будут. В общем, только под заказ. Из Америки.

 
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Volkswagen Teramont Respect 2.0 АТ 4х4
2 л, 220 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 8.6 с, 190 км/ч
5037 x 1989 x 1770 мм
полный
АИ-95, 9.4 л на 100 км
2 999 000 руб
Все характеристики
Я не знаю, стоит ли трепетать, сотрясая воздух галочкой «V6», поскольку на личном тестовом опыте убедился: и в 2-литровом исполнении большой внедорожник едет неплохо. У бензинового TSI, используемого также на VW GTI и Alltrack, непосредственный впрыск, 16-клапанный ГРМ,  система изменения фаз газораспределения, наконец, турбокомпрессор. Максимальная мощность достигается в вилке 4400-6200 об/мин. А роскошные 350 Нм крутящего момента доступны уже при 1500 об/мин и вплоть до 4400 оборотов.

На крутой склон загородного пролеска Teramont залезает играючи. Зачастую даже нет необходимости в подключении многодисковой муфты Haldex V генерации, которая молниеносно  направляет до 50% тяги на заднюю ось. Правда, однажды, когда заднее левое колесо «провалилось» в глубокую яму, а правое банально вывесилось, «Халдекс» реально пригодился. Заборонили мы яму трехэтажной пылью, но из плена вырвались. Благо, что клиренс у «Терамонта» завидный – 203 мм. 

В основе автомобиля модульная платформа MQB. Подвески – независимые на обеих осях.   Спереди - стойки McPherson, сзади – многорычажная конструкция. Собственно говоря, никакого откровения, но работает эта схема вполне эффективно. Разве что 20-дюймовые колеса «Терамонту» великоваты – на не самой ровной дороге на них не всегда комфортно преодолевать ухабы да ямы. Базовых» 18-х, думаю, 5-метровому гиганту вполне хватает. Да и смотрится он на них не так уж и плохо.

В принципе, Teramont выглядит основательно. Не голливудский, конечно же, красавец, - скорее, «отлитый в бронзе» монумент. Без всякой иронии. Но тут важную роль может сыграть окрас кузова. Яркие цвета ему точно «в фактуру». Серые оттенки, как в нашем тестовом случае, наоборот, проигрышный вариант. Впрочем, не будем о вкусах... 

 
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Высокая стать – слов нет, но вот забираться на водительское кресло, отрегулированное по высоте  почти по максимуму, не так уж и комфортно. То и дело поначалу приходилось биться головой о наклонную стойку. Признаться, не ожидал встретиться с такой проблемой на таком крупном внедорожнике.

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О набитых шишках тут же забываешь, едва начинаешь осматривать капитанским взглядом свое рабочее место и все, что вокруг него. В оформлении интерьера преобладают простые и прямые линии, без изысков. Этакая ода немецкой строгости и продуманности. Переднюю панель в венчают 8-дюймовый монитор информационно-развлекательного комплекса и «климатический» блок с 3 регуляторами. В непосредственном распоряжении водителя – простецкий мульти-руль с 3-спицевым дизайном да самый что не есть обыкновенный «щиток» приборов в «базе». Более укомплектованные и дорогие версии имеют в своем «штате» виртуальный «инструментарий», основу которого составляет 12,3-дюймовый экран.

Салон собран качественно, никаких претензий к немецкому автомобилю, пусть и собранному американскими руками, нет и быть не может по определению. Однако, увы, много жестких пластиков – вот оно, одно из многих отличий от «Туарега». Пока пробег маленький, он не скрипит, как будет себя вести дальше – проверит разве что сам покупатель. 

 
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7 мест по меркам Teramont – это стандарт. Два задних кресла смонтированы чуть выше передних рядов. Средние сиденья представляют собой комфортабельный диван с запасом свободного пространства. При 7-местном размещении багажник полноразмерного внедорожника соответствующий - 583 литра. Те ряды кресел, что за спиной водителя, складываются в ровную линию, априори увеличивая запас функциональности до 1500 и 2741 литра соответственно. Под фальшполом уложено малоразмерная «запаска» вкупе с комплектом некоторых востребованных в пути инструментов.

По хорошей дороге Teramont едет ровно так, как его обязывает фирменная «тележка» MQB – стабильно и в меру мягко. Разве что на неровностях подвеска может показать свой норов, о чем я сказал чуть раньше, «поставив на вид» 20-дюймовые колеса. Процесс управления доставляет удовольствие – совсем не ощущаешь себя за рулем здоровенной махины, входы в повороты и выходы из них точно на добротной и некрупной легковушке. 

Разгон проходит без «перчинки», но линейно и быстро, укладываясь в 9 секунд. 8-диапазонный «автомат» переключается эластично, в любых режимах попадает в правильные обороты, почти не тупит и не раздражает рывками. Что еще нужно?..

Комфорт-оборудование? Оно, естественно, присутствует, и неплохое. Из основных позиций: ABS, ESP, ASR, подогрев и электрорегулировки передних сидений, 6 подушек безопасности, 18-дюймовые легкосплавные диски колес, светодиодная оптика и задние фонари, 3-зонный климат-контроль, круиз-контроль, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым экраном, «музыка»  с 6-ю динамиками, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС и пр.

Иван Братуха Фото автора и Volkswagen
Тест-Драйвы VW, Фольксваген Терамонт
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Отзывы по теме
Volkswagen Teramont оценили в 2 799 000 рублей
У всех любителей больших внедорожников настоящий праздник! Огромный новый автомобиль в богатых комплектациях, по "льготной" цене. Владельцам Туарегов стоит задуматься, правильный ли выбор они сделали.
Артем
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
Ну, если Соренто Прайм и Терамонт еще могут порадовать простых смертных, то восторг от появления в продаже родстера БМВ за 11 миллионов испытают лишь избранные.
Владимир
Форум Volkswagen Polo
| Кому: игорь Возможно клапан ЕГР не открывается до конца
suomi
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Тест-драйв Volkswagen Teramont: у него есть другая
{{model_6323}} Действительно, самый свежий «Туарег», по информации дилеров, следует ожидать ближе к концу лета. Официальный ценник только что озвучен - в самой востребованной комплектации автомобиль будет стоить порядка 3,8 млн рублей. Получается, на целый «лям» дороже героя нашего сегодняшнего обзора. Сравнивать родственников «официалы» не рекомендуют, дескать, разные внедорожники, для разных покупательских аудиторий. Touareg более премиальный и энерговооруженный. У «Терамонта» есть другая… В смысле история. Он для тех, «у кого труба пониже, дым пожиже» да «семеро по лавкам». Правда, сравнение весьма условное – все же минимально необходимые 2,8 млн «целковых» есть далеко не у всех наших соотечественников. В продаже Teramont какой-то месяц с хвостиком, но, по признанию все тех же дилеров, пошел «на ура». Квот зачастую не хватает, поэтому «живые» экземпляры есть далеко не на всех дилерских площадках. На тесте – да, пожалуйста. Правда, только в одном 220-сильном варианте, который, кстати, в Америке развивает 238 «лошадей». Версии с V6 мощностью 280 сил исключительно под заказ. Они дороже сопоставимых по оснащению 4-цилиндровых модификаций на 200 тысяч, посему есть некий маркетинговый прогноз, что особым спросом пользоваться не будут. В общем, только под заказ. Из Америки.{{gallery_1151}} {{params_58688}} Я не знаю, стоит ли трепетать, сотрясая воздух галочкой «V6», поскольку на личном тестовом опыте убедился: и в 2-литровом исполнении большой внедорожник едет неплохо. У бензинового TSI, используемого также на VW GTI и Alltrack, непосредственный впрыск, 16-клапанный ГРМ,  система изменения фаз газораспределения, наконец, турбокомпрессор. Максимальная мощность достигается в вилке 4400-6200 об/мин. А роскошные 350 Нм крутящего момента доступны уже при 1500 об/мин и вплоть до 4400 оборотов. На крутой склон загородного пролеска Teramont залезает играючи. Зачастую даже нет необходимости в подключении многодисковой муфты Haldex V генерации, которая молниеносно  направляет до 50% тяги на заднюю ось. Правда, однажды, когда заднее левое колесо «провалилось» в глубокую яму, а правое банально вывесилось, «Халдекс» реально пригодился. Заборонили мы яму трехэтажной пылью, но из плена вырвались. Благо, что клиренс у «Терамонта» завидный – 203 мм.  В основе автомобиля модульная платформа MQB. Подвески – независимые на обеих осях.   Спереди - стойки McPherson, сзади – многорычажная конструкция. Собственно говоря, никакого откровения, но работает эта схема вполне эффективно. Разве что 20-дюймовые колеса «Терамонту» великоваты – на не самой ровной дороге на них не всегда комфортно преодолевать ухабы да ямы. Базовых» 18-х, думаю, 5-метровому гиганту вполне хватает. Да и смотрится он на них не так уж и плохо.В принципе, Teramont выглядит основательно. Не голливудский, конечно же, красавец, - скорее, «отлитый в бронзе» монумент. Без всякой иронии. Но тут важную роль может сыграть окрас кузова. Яркие цвета ему точно «в фактуру». Серые оттенки, как в нашем тестовом случае, наоборот, проигрышный вариант. Впрочем, не будем о вкусах... {{gallery_1152}} Высокая стать – слов нет, но вот забираться на водительское кресло, отрегулированное по высоте  почти по максимуму, не так уж и комфортно. То и дело поначалу приходилось биться головой о наклонную стойку. Признаться, не ожидал встретиться с такой проблемой на таком крупном внедорожнике. {{material_113910}} О набитых шишках тут же забываешь, едва начинаешь осматривать капитанским взглядом свое рабочее место и все, что вокруг него. В оформлении интерьера преобладают простые и прямые линии, без изысков. Этакая ода немецкой строгости и продуманности. Переднюю панель в венчают 8-дюймовый монитор информационно-развлекательного комплекса и «климатический» блок с 3 регуляторами. В непосредственном распоряжении водителя – простецкий мульти-руль с 3-спицевым дизайном да самый что не есть обыкновенный «щиток» приборов в «базе». Более укомплектованные и дорогие версии имеют в своем «штате» виртуальный «инструментарий», основу которого составляет 12,3-дюймовый экран.Салон собран качественно, никаких претензий к немецкому автомобилю, пусть и собранному американскими руками, нет и быть не может по определению. Однако, увы, много жестких пластиков – вот оно, одно из многих отличий от «Туарега». Пока пробег маленький, он не скрипит, как будет себя вести дальше – проверит разве что сам покупатель.  {{gallery_1150}} 7 мест по меркам Teramont – это стандарт. Два задних кресла смонтированы чуть выше передних рядов. Средние сиденья представляют собой комфортабельный диван с запасом свободного пространства. При 7-местном размещении багажник полноразмерного внедорожника соответствующий - 583 литра. Те ряды кресел, что за спиной водителя, складываются в ровную линию, априори увеличивая запас функциональности до 1500 и 2741 литра соответственно. Под фальшполом уложено малоразмерная «запаска» вкупе с комплектом некоторых востребованных в пути инструментов.По хорошей дороге Teramont едет ровно так, как его обязывает фирменная «тележка» MQB – стабильно и в меру мягко. Разве что на неровностях подвеска может показать свой норов, о чем я сказал чуть раньше, «поставив на вид» 20-дюймовые колеса. Процесс управления доставляет удовольствие – совсем не ощущаешь себя за рулем здоровенной махины, входы в повороты и выходы из них точно на добротной и некрупной легковушке.  Разгон проходит без «перчинки», но линейно и быстро, укладываясь в 9 секунд. 8-диапазонный «автомат» переключается эластично, в любых режимах попадает в правильные обороты, почти не тупит и не раздражает рывками. Что еще нужно?..Комфорт-оборудование? Оно, естественно, присутствует, и неплохое. Из основных позиций: ABS, ESP, ASR, подогрев и электрорегулировки передних сидений, 6 подушек безопасности, 18-дюймовые легкосплавные диски колес, светодиодная оптика и задние фонари, 3-зонный климат-контроль, круиз-контроль, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым экраном, «музыка»  с 6-ю динамиками, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС и пр.
2018-06-05
Автор: Иван Братуха Фото автора и Volkswagen
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