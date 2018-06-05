Тест-драйв Volkswagen Teramont: у него есть другая
Сравнивать родственников «официалы» не рекомендуют, дескать, разные внедорожники, для разных покупательских аудиторий. Touareg более премиальный и энерговооруженный. У «Терамонта» есть другая… В смысле история. Он для тех, «у кого труба пониже, дым пожиже» да «семеро по лавкам». Правда, сравнение весьма условное – все же минимально необходимые 2,8 млн «целковых» есть далеко не у всех наших соотечественников.
В продаже Teramont какой-то месяц с хвостиком, но, по признанию все тех же дилеров, пошел «на ура». Квот зачастую не хватает, поэтому «живые» экземпляры есть далеко не на всех дилерских площадках. На тесте – да, пожалуйста. Правда, только в одном 220-сильном варианте, который, кстати, в Америке развивает 238 «лошадей». Версии с V6 мощностью 280 сил исключительно под заказ. Они дороже сопоставимых по оснащению 4-цилиндровых модификаций на 200 тысяч, посему есть некий маркетинговый прогноз, что особым спросом пользоваться не будут. В общем, только под заказ. Из Америки.
|Volkswagen Teramont Respect 2.0 АТ 4х4
|2 л, 220 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 8.6 с, 190 км/ч
|5037 x 1989 x 1770 мм
|полный
|АИ-95, 9.4 л на 100 км
|2 999 000 руб
|Все характеристики
На крутой склон загородного пролеска Teramont залезает играючи. Зачастую даже нет необходимости в подключении многодисковой муфты Haldex V генерации, которая молниеносно направляет до 50% тяги на заднюю ось. Правда, однажды, когда заднее левое колесо «провалилось» в глубокую яму, а правое банально вывесилось, «Халдекс» реально пригодился. Заборонили мы яму трехэтажной пылью, но из плена вырвались. Благо, что клиренс у «Терамонта» завидный – 203 мм.
В основе автомобиля модульная платформа MQB. Подвески – независимые на обеих осях. Спереди - стойки McPherson, сзади – многорычажная конструкция. Собственно говоря, никакого откровения, но работает эта схема вполне эффективно. Разве что 20-дюймовые колеса «Терамонту» великоваты – на не самой ровной дороге на них не всегда комфортно преодолевать ухабы да ямы. Базовых» 18-х, думаю, 5-метровому гиганту вполне хватает. Да и смотрится он на них не так уж и плохо.
В принципе, Teramont выглядит основательно. Не голливудский, конечно же, красавец, - скорее, «отлитый в бронзе» монумент. Без всякой иронии. Но тут важную роль может сыграть окрас кузова. Яркие цвета ему точно «в фактуру». Серые оттенки, как в нашем тестовом случае, наоборот, проигрышный вариант. Впрочем, не будем о вкусах...
Салон собран качественно, никаких претензий к немецкому автомобилю, пусть и собранному американскими руками, нет и быть не может по определению. Однако, увы, много жестких пластиков – вот оно, одно из многих отличий от «Туарега». Пока пробег маленький, он не скрипит, как будет себя вести дальше – проверит разве что сам покупатель.
По хорошей дороге Teramont едет ровно так, как его обязывает фирменная «тележка» MQB – стабильно и в меру мягко. Разве что на неровностях подвеска может показать свой норов, о чем я сказал чуть раньше, «поставив на вид» 20-дюймовые колеса. Процесс управления доставляет удовольствие – совсем не ощущаешь себя за рулем здоровенной махины, входы в повороты и выходы из них точно на добротной и некрупной легковушке.
Разгон проходит без «перчинки», но линейно и быстро, укладываясь в 9 секунд. 8-диапазонный «автомат» переключается эластично, в любых режимах попадает в правильные обороты, почти не тупит и не раздражает рывками. Что еще нужно?..
Комфорт-оборудование? Оно, естественно, присутствует, и неплохое. Из основных позиций: ABS, ESP, ASR, подогрев и электрорегулировки передних сидений, 6 подушек безопасности, 18-дюймовые легкосплавные диски колес, светодиодная оптика и задние фонари, 3-зонный климат-контроль, круиз-контроль, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым экраном, «музыка» с 6-ю динамиками, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС и пр.
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