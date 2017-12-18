18 декабря 2017, 11:39

Toyota готовит совершенно новый спорткар

На автосалоне в Токио 12 января 2018 года Toyota представит новый спортивный автомобиль под названием GR Super Sport Concept. Производитель опубликовал первый тизер машины и распространил некоторые подробности.
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Ведущий японский автопроизводитель планирует продемонстрировать новый Toyota Avalon на автосалоне в Детройте ...
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В частности, модель построят в стилистике автомобилей чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC). Как говорят в Toyota, автомобиль показывает, какой может быть машина для марафона «24 часа Нюрбургринга 2018 года».

Помимо этого,  японский автопроизводитель планирует продемонстрировать новый Avalon на автосалоне в Детройте. В преддверии этого события компания выпустила первый тизер, приоткрывающий завесу тайны.

Известно, что новинка получит полностью видоизменённый передок со светодиодным пакетом оптики, более массивной решёткой радиатора, рельефным капотом и вертиимкальными воздухозаборниками. И это всё, но подробностей предстоит ждать недолго.

Новинки и концепт кары Тойота

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Отзывы по теме
Форум Toyota Avensis Verso
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
Славик
Форум Toyota Highlander
Вот везет людям там, и зарплаты в среднем больше, и машины стоят дешевле, и выбора больше. У нас даже если и начнут официально их продавать, то для 90% граждан это будет неподъемная цена. Я катался на Хайландере 2004 года, машина была не моя, конечно крутой такой внедорожник, но дорогой. Я уже не говорю ...
Эрнест
Форум Toyota Land Cruiser Prado
У моего дядьки такая машина, 2014 год, брал новую прямо из Японии, получалось выигрыш 10% от стоимости в местных салонах. Я на ней не катался, но по внешнему виду машина выглядит "по-богатому". Хотя лично я не разбираюсь в этих внедорожниках от Тойоты. Их уже столько, что непонятно какая для чего выпускалась ...
Владимир Борисовский
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Toyota готовит совершенно новый спорткар
{{material_122002}} В частности, модель построят в стилистике автомобилей чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC). Как говорят в Toyota, автомобиль показывает, какой может быть машина для марафона «24 часа Нюрбургринга 2018 года».Помимо этого,  японский автопроизводитель планирует продемонстрировать новый Avalon на автосалоне в Детройте. В преддверии этого события компания выпустила первый тизер, приоткрывающий завесу тайны. Известно, что новинка получит полностью видоизменённый передок со светодиодным пакетом оптики, более массивной решёткой радиатора, рельефным капотом и вертиимкальными воздухозаборниками. И это всё, но подробностей предстоит ждать недолго.
2017-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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