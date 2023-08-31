Toyota Motor готовится установить новый рекорд: производственный

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Впервые в истории по итогам 12 месяцев 2023 года концерн Toyota Motor планирует выпустить более 10 млн автомобилей, суммарно внутри страны и на своих зарубежных предприятиях. Как выяснили журналисты японского информационного агентства Nikkei , план на 2023 год – 10,2 млн автомобилей: 3,4 млн машин рассчитывают собрать в Японии и 6,8 млн машин – на производственных площадках в других странах. По сравнению с 2022 годом объемы производства вырастут на 30% и 10% соответственно. C января по август было собрано 5,7 млн автомобилей. В оставшееся до конца года время Toyota рассчитывает выпускать по 900 тысяч машин в месяц.

Несмотря на сохраняющиеся трудности с поставками, концерну удалось выйти на «допандемийный» уровень и даже превысить его. Предыдущий производственный рекорд был установлен в 2019 году. Тогда Toyota Motor выпустила 9,05 млн автомобилей. Следующий рубеж в 11 млн собранных за год машин японский автогигант рассчитывает преодолеть уже в 2025 году.

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