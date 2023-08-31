Toyota Motor готовится установить новый рекорд: производственный
Несмотря на сохраняющиеся трудности с поставками, концерну удалось выйти на «допандемийный» уровень и даже превысить его. Предыдущий производственный рекорд был установлен в 2019 году. Тогда Toyota Motor выпустила 9,05 млн автомобилей. Следующий рубеж в 11 млн собранных за год машин японский автогигант рассчитывает преодолеть уже в 2025 году.
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05.09.2023, 16:01
Представлен новый полноприводный «Соболь NN 4х4»
На выставке «Комтранс» в Москве публике показали новое поколение полноприводного грузопассажирского фургона «Соболь NN 4х4» с двойной кабиной, который можно назвать идеальным автомобилем для путешествий по России.Читать далее
-
05.09.2023, 15:03
5 самых популярных в России кроссоверов в августе 2023 года
В минувшем месяце российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Титул бестселлера сегмента SUV продолжает удерживать кроссовер Chery.Читать далее
-
05.09.2023, 13:18
Представлена новая марка российских тяжелых грузовиков
На открывшейся сегодня в Москве отраслевой выставке «Комтранс» прошла премьера новой российской марки тяжелых грузовиков «Валдай», сборку которых наладят в Нижнем Новгороде. Как выяснилось, к марке ГАЗ они имеют опосредованное отношение.Читать далее
-
05.09.2023, 11:44
Автомобили Omoda подорожали в России второй раз за месяц
Накануне российской премьеры новой модели Omoda марка решила вновь пересмотреть прайс-листы на свои автомобили. Предыдущее подорожание произошло в первой половине августа.Читать далее
-
05.09.2023, 08:28
Врач рассказал, как определить, что водитель начинает засыпать
Усталость может стать причиной серьезного ДТП, поэтому пассажиры должны обращать внимание на состояние водителя и замечать первые признаки сонливости. Невнимательность может стоить им жизни.Читать далее
-
05.09.2023, 08:04
На петербургской КАД водитель BMW побил рекорд скорости
В конце августа на петербургской кольцевой автодороге «гонщик» на BMW установил новый рекорд скорости среди на нарушителей, умудрившись разогнаться до 225 км/ч при разрешенных 110 км/ч.Читать далее
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