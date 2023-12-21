Toyota отзывает больше 1 млн автомобилей и просит пока не ездить на переднем пассажирском сидении
Как выяснили эксперты, короткое замыкание в этих автомобилях может повлиять на датчик системы классификации пассажиров (OCS), сообщает Reuters. Датчик распознает, кто именно находится на переднем пассажирском сидении – взрослый или люлька с ребенком. В зависимости от этого, система при ДТП принимает решение о работе подушки безопасности. Она срабатывает только для защиты взрослых пассажиров.
Конфликт между внутренними компонентами может нарушить работу датчика OCS, что приведет к неточной оценке размера пассажиров. При ДТП система может ошибочно посчитать, что на переднем сидении находится ребенок, и не сработать. Toyota Motor попросила владельцев указанных выше автомобилей пока не пользоваться передним пассажирским креслом.
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21.12.2023, 07:59
Новый цвет в дорожном движении: у автомобилей Mercedes-Benz будут голубые ходовые огни
Компания Mercedes-Benz получила разрешение на тестирование на дорогах общего пользования бирюзовых ходовых огней, встроенных в фары, задние фонари и боковые зеркала ее беспилотных автомобилей.Читать далее
-
21.12.2023, 06:51
NIVA и точка: с конвейера сходят внедорожники без шильдиков
С конвейера Волжского автозавода начали сходить внедорожники Lada, на которых красуются лаконичные четыре буквы NIVA без уточнения, к какой конкретно модели они принадлежат: Legend и Travel. А еще в гамме эмалей для кузова появился новый цвет.Читать далее
-
20.12.2023, 23:02
Камеры научились ловить водителей с рамками-перевертышами
Некоторые хитрые автомобилисты устанавливают на свои машины рамки-перевертыши, которые позволяют при необходимости подменять реальный госномер на фальшивый. Недавно дорожные камеры научились вычислять таких «фокусников».Читать далее
-
20.12.2023, 16:05
Первый в России беспилотный паром отбыл из Петербурга в Калининград
Накануне в порту Усть-Луги торжественно проводили в первый коммерческий рейс беспилотный паром «Генерал Черняховский». В автономном режиме судну предстоит преодолеть 500 морских миль или свыше 920 километров.Читать далее
-
20.12.2023, 15:11
«Зеленым крокодилам» MAN нашли замену в Саранске
Российский автопроизводитель разработал замену для эвакуаторов столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), который до недавнего времени использовал машины на шасси немецкой компании MAN.Читать далее
-
20.12.2023, 14:04
УАЗ рассказал о работе над обновлением «Патриота»: на подходе дизель
Первая информация о готовящемся рестайлинге внедорожника УАЗ «Патриот» появилась в августе 2023 года. Обновление затронет не только внешность модели, но и техническую часть. Журналисты выяснили интересные подробности.Читать далее
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