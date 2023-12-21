Toyota отзывает больше 1 млн автомобилей и просит пока не ездить на переднем пассажирском сидении

Новый отзыв затрагивает 1,2 млн автомобилей Toyota и Lexus, выпущенных с 2020 по 2022 годы. Проблемы с подушкой безопасности заподозрили преимущественно у гибридных моделей Toyota Avalon, Camry, Corolla, RAV4, Highlanders и Sienna, а также некоторые Lexus ES250, ES300H и RX350. Большая часть автомобилей, около 1 млн единиц, была продана в США.

Как выяснили эксперты, короткое замыкание в этих автомобилях может повлиять на датчик системы классификации пассажиров (OCS), сообщает Reuters. Датчик распознает, кто именно находится на переднем пассажирском сидении – взрослый или люлька с ребенком. В зависимости от этого, система при ДТП принимает решение о работе подушки безопасности. Она срабатывает только для защиты взрослых пассажиров.

Конфликт между внутренними компонентами может нарушить работу датчика OCS, что приведет к неточной оценке размера пассажиров. При ДТП система может ошибочно посчитать, что на переднем сидении находится ребенок, и не сработать. Toyota Motor попросила владельцев указанных выше автомобилей пока не пользоваться передним пассажирским креслом.

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