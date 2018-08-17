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17 августа 2018, 11:03
Toyota выводит компактвен Verso с европейского рынка
Продажи компактвена Toyota Verso в Европе год от года становятся только хуже. Поэтому японская компания приняла решение завершить поставки модели, оставив европейцам только гибридный компактвен Prius+.
|Toyota Verso 1.6 МТ
|1.6 л, 132 л.с
|механика 6
|0-100 - 11.7 с, 185 км/ч
|4460 x 1790 x 1620 мм
|передний
|АИ-95, 6.6 л на 100 км
|Все характеристики
Новые экологические стандарты и активная пропаганда «зеленых» автомобилей привели к изменению покупательских предпочтений. Минивены Toyota Verso оснащаются морально устаревшими атмосферными бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра, а также 1,6-литровым турбодизелем. В то же время большинство кроссоверов Toyota RAV4 продаются с гибридными силовыми установками. Поэтому японская марка решила оставить в Европе только гибридные компактвены Prius+.
Однако списывать со счетов Toyota Verso пока рано. Модель продолжает пользоваться неплохим спросом в ЮАР, Китае и Израиле.
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Отзывы по теме
Согласен. Была у меня такая, до сих пор вспоминаю. Очень удобная и надежная, за три года тратился только на расходники. Настоящая Toyota в лучшем смысле этого слова!
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
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