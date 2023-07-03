Туристов, едущих в Крым, ждет многокилометровая пробка
Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, количество досмотровых пунктов увеличили с 35 до 80 единиц. Автобусы, микроавтобусы, автомобили с крупногабаритным багажом проходят через сканер. Легковые машины досматривают вручную: пассажиров просят пройти через рамку металлодетектора, а багаж выгружают. Водителю придется открыть все двери, капот, багажник, бардачок, бензобак и нишу с запаской. На каждую машину сотрудник тратит не меньше 6 минут, но, если багажа много, досмотр может занять больше времени.
Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что если обычно через Крымский мост в обе стороны проезжает по 7 тысяч машин в сутки, то в пик сезона их число может вырасти до 30 тысяч машин. Пробки на выезд с полуострова сейчас практически нет, время ожидания пока не превышает 40 минут.
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-
03.07.2023, 06:05
На АвтоВАЗе завернули всю партию собранных Lada Niva из-за проблем с тормозами
Отдел контроля качества АвтоВАЗа наложил вето на отгрузку свежесобранных внедорожников семейства Lada Niva. На нескольких автомобиля обнаружили серьезный дефект тормозной системы.Читать далее
-
02.07.2023, 17:04
Самые дешевые дизельные автомобили в России летом 2023 года
Спрос на дизельные автомобили в России сохраняется. Предложение по ним на вторичном рынке продолжает расти, но выбор новых машин не столь велик, да и стоят они дороже бензиновых аналогов.Читать далее
-
02.07.2023, 16:35
3 самых надежных семейных автомобилей
Большой семиместный кроссовер может стать оптимальным выбором для главы большой семьи. Автомобиль отличается вместительным салоном, мощным мотором и увеличенным дорожным просветом по сравнению с универсалами и минивэнами.Читать далее
-
30.06.2023, 16:01
Chery представила в России новый седан, у которого больше нет конкурентов: сколько он стоит?
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-
30.06.2023, 14:42
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