Туристов, едущих в Крым, ждет многокилометровая пробка

Ранее мы писали Из Петербурга запустят прямые авиарейсы в Сортавалу Власти Карелии в преддверии очередного туристического сезона запускают регулярное авиасообщение между Петербургом ... Читать далее

Машины, въезжающие на Крымский мост, тщательно досматривали и раньше, но с началом июля поток автотуристов резко вырос и пробка со стороны Краснодарского края растянулась на несколько километров. Ее длина колеблется от трех километров ранним утром до десяти – в пиковые дневные часы. При длине пробки в 8 километров время ожидания достигает 5 часов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, количество досмотровых пунктов увеличили с 35 до 80 единиц. Автобусы, микроавтобусы, автомобили с крупногабаритным багажом проходят через сканер. Легковые машины досматривают вручную: пассажиров просят пройти через рамку металлодетектора, а багаж выгружают. Водителю придется открыть все двери, капот, багажник, бардачок, бензобак и нишу с запаской. На каждую машину сотрудник тратит не меньше 6 минут, но, если багажа много, досмотр может занять больше времени.

Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что если обычно через Крымский мост в обе стороны проезжает по 7 тысяч машин в сутки, то в пик сезона их число может вырасти до 30 тысяч машин. Пробки на выезд с полуострова сейчас практически нет, время ожидания пока не превышает 40 минут.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах