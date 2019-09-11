11 сентября 2019, 17:02
Утильсбор хотят повысить на 110%, автомобили вновь подорожают
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Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
Минпромторг обратился к правительству с предложением вновь повысить ставку утилизационного сбора. С 1 января 2020 года ее размер может вырасти на 46 – 145% в зависимости от категории транспортного средства.
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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Очередное снижение таможенных пошлин произошло 1 сентября 2019 года. Адвалорная часть пошлины, которая зависит от цены машины, снизилась для новых автомобилей с 17% до 15%, а специфическая – на 0,05 евро за 1 куб. см объема двигателя. Ставку утилизационного сбора Минпромторг предлагает поднять с 1 января 2020 года. По информации «Коммерсанта», индексация будет неравномерной. Например, на легковые автомобили ставка утильсбора увеличится в среднем на 110%. Минимальной индексация будет для малолитражек с двигателем объемом менее 1 литра (около 46%), максимальная – с двигателем более 3,5 литра (145%).
Увеличение утильсбора неминуемо приведет к росту цен на автомобильном рынке. Скорее всего, автопроизводители побоятся резко увеличивать стоимость автомобилей, учитывая сложную ситуацию и неустойчивый спрос. Подорожание будет постепенным и составит дополнительные 2 – 4%, не считая закономерного роста цен из-за инфляции.
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Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
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