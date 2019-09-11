Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
11 сентября 2019, 17:02

Утильсбор хотят повысить на 110%, автомобили вновь подорожают

  • 4249
  • 0
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
Минпромторг обратился к правительству с предложением вновь повысить ставку утилизационного сбора. С 1 января 2020 года ее размер может вырасти на 46 – 145% в зависимости от категории транспортного средства.
Утильсбор хотят повысить на 110 автомобили вновь подорожают

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Ранее мы писали
Российский офис компании Toyota сообщил о завершении с 1 октября производства в Петербурге кроссоверов RAV4 ...
Читать далее
Утилизационный сбор ввели в 2012 году в качестве компенсации снижения ввозных таможенных пошлин после вступления РФ в ВТО. Снижение пошлин проходило в несколько этапов и каждый раз ставка утильсбора пересматривалась в сторону увеличения. Сначала сбор должны были платить только импортеры, но с 2014 года его распространили и на автомобили, собираемые на территории России. Одновременно правительство предложило промышленные субсидии автопроизводителям, локализовавшим производство. Размер субсидии автоматически индексируется по мере увеличения ставки утилизационного сбора.

Очередное снижение таможенных пошлин произошло 1 сентября 2019 года. Адвалорная часть пошлины, которая зависит от цены машины, снизилась для новых автомобилей с 17% до 15%, а специфическая – на 0,05 евро за 1 куб. см объема двигателя. Ставку утилизационного сбора Минпромторг предлагает поднять с 1 января 2020 года. По информации «Коммерсанта», индексация будет неравномерной. Например, на легковые автомобили ставка утильсбора увеличится в среднем на 110%. Минимальной индексация будет для малолитражек с двигателем объемом менее 1 литра (около 46%), максимальная – с двигателем более 3,5 литра (145%).

Увеличение утильсбора неминуемо приведет к росту цен на автомобильном рынке. Скорее всего, автопроизводители побоятся резко увеличивать стоимость автомобилей, учитывая сложную ситуацию и неустойчивый спрос. Подорожание будет постепенным и составит дополнительные 2 – 4%, не считая закономерного роста цен из-за инфляции.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Fresh Auto Воронеж | отзывы
Отличный салон! Купил через них киа рио жене в подарок, с рук, но она была прям новенькая, в авариях не была. Жена довольна)
Михаил
Форум Chery B14
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
андрей
Рольф Сити Hyundai | отзывы
Не смог приобрести авто с пробегом. Машины стоят под эстакадой в полутьме, в салоне ничего не видно через стекло, кузов надо осматривать, подсвечивая себе телефоном. На просьбу выкатить на свет менеджер реагирует неадекватно. Выбрал Сид, хотел взять в кредит. Насчитали по невыгодной ставке с очень ...
Иванов
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Лучшие спорткары мира 2019
Когда новые седаны Mazda3 приедут в дилерские шоу-румы
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 28 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Утильсбор хотят повысить на 110%, автомобили вновь подорожают
{{material_127321}}Утилизационный сбор ввели в 2012 году в качестве компенсации снижения ввозных таможенных пошлин после вступления РФ в ВТО. Снижение пошлин проходило в несколько этапов и каждый раз ставка утильсбора пересматривалась в сторону увеличения. Сначала сбор должны были платить только импортеры, но с 2014 года его распространили и на автомобили, собираемые на территории России. Одновременно правительство предложило промышленные субсидии автопроизводителям, локализовавшим производство. Размер субсидии автоматически индексируется по мере увеличения ставки утилизационного сбора.Очередное снижение таможенных пошлин произошло 1 сентября 2019 года. Адвалорная часть пошлины, которая зависит от цены машины, снизилась для новых автомобилей с 17% до 15%, а специфическая – на 0,05 евро за 1 куб. см объема двигателя. Ставку утилизационного сбора Минпромторг предлагает поднять с 1 января 2020 года. По информации «Коммерсанта», индексация будет неравномерной. Например, на легковые автомобили ставка утильсбора увеличится в среднем на 110%. Минимальной индексация будет для малолитражек с двигателем объемом менее 1 литра (около 46%), максимальная – с двигателем более 3,5 литра (145%).Увеличение утильсбора неминуемо приведет к росту цен на автомобильном рынке. Скорее всего, автопроизводители побоятся резко увеличивать стоимость автомобилей, учитывая сложную ситуацию и неустойчивый спрос. Подорожание будет постепенным и составит дополнительные 2 – 4%, не считая закономерного роста цен из-за инфляции.
2019-09-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Татарстан Тюмень Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.