В ГИБДД объяснили, как инспекторы выбирают автомобили для проверки

Ранее мы писали На трассе М-7 остановили набитый взрывчаткой Ford. За рулем сидел пенсионер из Хабаровска На 777-ом километре автодороги М7 «Волга» на посту ДПС у моста через Волгу инспекторы остановили для проверки ... Читать далее

Как выяснил портал njcar.ru у представителя ГИБДД, в первую очередь инспектор оценивает внешний вид автомобиля. Поводом для более детальной проверки может послужить отсутствие ключевых элементов (бампера, бокового зеркала или глушителя), следы серьезной коррозии на кузове или необычная окраска. Второй момент, на который обращают внимание сотрудники ДПС – это поведение водителя. Вызывают подозрения темные очки в пасмурный день, жевание жвачки, резкие перестроения или, наоборот, чрезмерная медлительность.

Стопроцентным поводом для остановки послужит нарушение правил дорожного движения. Инспекторы обращают внимание на тех, кто забыл пристегнуться или включить фары, а еще на тех, кто не протер оптику или номерной знак. И, конечно, во время рейдов ГИБДД каждый водитель может попасть в зону риска, даже если у него исправный автомобиль и он ничего не нарушал.

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