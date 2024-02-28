В ГИБДД объяснили, когда за проблемы с ОСАГО могут оштрафовать на 80 тысяч рублей

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Портал njcar.ru выяснил в ГИБДД, когда за неправильный полис ОСАГО водителю грозит уголовное наказание. Происходит это, если у автомобилиста обнаруживается поддельная страховка. Тогда нарушение квалифицируют по части 5 статьи 327 УК РФ, которая предусматривает до 80 тысяч рублей штрафа, исправительные работы продолжительностью до 480 часов или даже арест на срок до 6 месяцев. Тяжесть наказания зависит от того, удастся ли следствию доказать преступный умысел владельца поддельного полиса. Сделать это непросто, но прецеденты уже есть.

Чтобы избежать проблем с законом, ГИБДД рекомендует оформлять страховой полис только в представительствах страховых компаний или на официальных сайтах страховщиков. Ведь в интернете много мошенников, промышляющих продажей фальшивых полисов ОСАГО, и любой автомобилист может приобрести подделку, даже не подозревая, что полис ненастоящий.

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