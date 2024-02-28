В ГИБДД объяснили, когда за проблемы с ОСАГО могут оштрафовать на 80 тысяч рублей
Чтобы избежать проблем с законом, ГИБДД рекомендует оформлять страховой полис только в представительствах страховых компаний или на официальных сайтах страховщиков. Ведь в интернете много мошенников, промышляющих продажей фальшивых полисов ОСАГО, и любой автомобилист может приобрести подделку, даже не подозревая, что полис ненастоящий.
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28.02.2024, 13:50
Lada Vesta обзавелась 1,8-литровым мотором и вариатором: насколько он надежен?
АвтоВАЗ объявил о начале серийного производства автомобилей Lada Vesta с новой связкой агрегатов: модернизированного мотора 1.8EVO мощностью 122 л.с. и вариатора WLY. Эксперт оценил надежность бесступенчатой трансмиссии.Читать далее
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28.02.2024, 08:13
Люксовые автомобили Voyah в Беларуси стоят в 1,5 дешевле, чем в России
Люксовый китайский пятиметровый седан Voyah Passion, напичканный технологиями и экранами, стоит у официального дилера в России минимум 7,55 млн рублей, а цена кроссовера Voyah Free приближается к 8 млн рублей. В Беларуси аналогичные машины стоят в 1,5 – 2 раза дешевле.Читать далее
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28.02.2024, 07:47
Tesla на Украине бьет рекорды продаж. Названы главные причины
Журналисты отметили бум на электрокары Tesla, который наблюдается в последние годы на Украине. Продажи машин растут несмотря на тяжелую ситуацию. Правда, речь идет преимущественно о подержанных моделях.Читать далее
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28.02.2024, 06:57
Под Саратовом в столкновении двух вазовских легковушек погибли шесть человек
В ночь на среду, 28 февраля, в Лысогорском районе Саратовской области произошла серьезная авария с участием ВАЗ-2112 и Lada Granta. В каждом автомобиле погибли по трое мужчин. Выжить удалось лишь одному.Читать далее
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27.02.2024, 18:10
Китайский седан впервые вошел в тройку лучших автомобилей мира
Международный конкурс «Всемирный автомобиль года» (WCOTY-2024) выходит на финишную прямую. Жюри сократило список из 10 финалистов до трех главных претендентов на звание лучшего автомобиля в мире.Читать далее
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27.02.2024, 16:41
Итоги форума «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы»
В середине февраля в Москве состоялось одно из главных событий автобизнеса – организованный агентством «Автостат» форум «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», в рамках которого участники обсудили актуальную ситуацию в авторитейле и спрогнозировали ее развитие в течение 2024 года.Читать далее
-
28.02.2024, 13:50
Lada Vesta обзавелась 1,8-литровым мотором и вариатором: насколько он надежен?
АвтоВАЗ объявил о начале серийного производства автомобилей Lada Vesta с новой связкой агрегатов: модернизированного мотора 1.8EVO мощностью 122 л.с. и вариатора WLY. Эксперт оценил надежность бесступенчатой трансмиссии.Читать далее
-
28.02.2024, 08:13
Люксовые автомобили Voyah в Беларуси стоят в 1,5 дешевле, чем в России
Люксовый китайский пятиметровый седан Voyah Passion, напичканный технологиями и экранами, стоит у официального дилера в России минимум 7,55 млн рублей, а цена кроссовера Voyah Free приближается к 8 млн рублей. В Беларуси аналогичные машины стоят в 1,5 – 2 раза дешевле.Читать далее
-
28.02.2024, 07:47
Tesla на Украине бьет рекорды продаж. Названы главные причины
Журналисты отметили бум на электрокары Tesla, который наблюдается в последние годы на Украине. Продажи машин растут несмотря на тяжелую ситуацию. Правда, речь идет преимущественно о подержанных моделях.Читать далее
-
28.02.2024, 06:57
Под Саратовом в столкновении двух вазовских легковушек погибли шесть человек
В ночь на среду, 28 февраля, в Лысогорском районе Саратовской области произошла серьезная авария с участием ВАЗ-2112 и Lada Granta. В каждом автомобиле погибли по трое мужчин. Выжить удалось лишь одному.Читать далее
-
27.02.2024, 18:10
Китайский седан впервые вошел в тройку лучших автомобилей мира
Международный конкурс «Всемирный автомобиль года» (WCOTY-2024) выходит на финишную прямую. Жюри сократило список из 10 финалистов до трех главных претендентов на звание лучшего автомобиля в мире.Читать далее
-
27.02.2024, 16:41
Итоги форума «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы»
В середине февраля в Москве состоялось одно из главных событий автобизнеса – организованный агентством «Автостат» форум «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», в рамках которого участники обсудили актуальную ситуацию в авторитейле и спрогнозировали ее развитие в течение 2024 года.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 7 800 000 РKIA K9 2022 в Москве
- 6 160 000 РDodge Challenger 2020 в Москве
- 3 200 000 РLexus IS300 2016 в Москве
- 17 900 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 3 130 000 РHyundai Sonata 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 3 200 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 24 590 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 43 000 000 РBentley Bentayga 2023 в Москве
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