В Госдуме предложили новые льготы по транспортному налогу
Депутат попросил Минтруд рассмотреть вопрос о целесообразности введения единой федеральной льготы и освободить всех ветеранов боевых действий от уплаты налога с одного транспортного средства мощностью до 200 сил. Регионам же следует оставить право применять дополнительные льготы, в том числе в отношении автомобилей с большей мощностью двигателя, приводит RT слова Федорова.
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29.09.2022, 14:24
Porsche провел крупнейшее в Европе IPO: планирует продать 911 млн акций (очень символично)
Немецкий автопроизводитель Porsche стал публичной компанией, акции которой начали продавать на Франкфуртской бирже. Ее рыночная стоимость составила 78 млрд евро, но уже в начале торгов выросла до 84 млрд евро.Читать далее
-
29.09.2022, 13:40
Власти пересчитали все автомобили, застрявшие в пробке на границе с Грузией (их очень много)
На российско-грузинской границе наблюдается настоящая гуманитарная катастрофа. Тысячи автомобилей скопились в пробке на выезде из нашей страны. В ней застряли и бегущие от мобилизации, и местные жители, и большегрузы.Читать далее
-
29.09.2022, 12:35
Ураган Иэн ударил по Флориде: акулы на улицах и затопленные суперкары (видео)
Пока мы спали на США обрушился мощный ураган Иэн, который перед эти уже успел принести разрушения странам Карибского моря. Власти Флориды эвакуировали 2,5 млн человек, но некоторые все же остались и вели прямую трансляцию из самого эпицентра.Читать далее
-
29.09.2022, 11:56
BMW показала серийный кроссовер мощностью 750 сил
На следующий день после премьеры кроссовера BMW XM баварская компания поделилась изображением его топовой версии, которая получит имя Label Red вместо традиционного Competition.Читать далее
-
29.09.2022, 08:56
Мост вместе с 12 автомобилями рухнул в глубокую реку (видео с дрона)
Трагедия произошла ранним утром в среду, 28 сентября, на одном из притоков в дельте Амазонки в Бразилии. Автомобильный мост был частично закрыт с 26 сентября из-за плохого состояния, но водители все равно продолжали пользоваться переправой. Уже известно о троих погибших, еще 15 человек числятся пропавшими без вести.Читать далее
-
29.09.2022, 08:18
Производство новых автомобилей в России упало, но выросло
Росстат подвел итоги минувшего месяца. В августе 2022 года отечественные автозаводы выпустили 24,7 тыс. легковых автомобилей. Это и мало, и много одновременно. Смотря с чем сравнивать.Читать далее
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