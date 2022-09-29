В Госдуме предложили новые льготы по транспортному налогу

Евгений Фёдоров направил в адрес министра труда Антона Котякова письмо с предложением освободить ветеранов боевых действий от уплаты налога на автомобили с двигателем мощностью до 200 сил. По его словам, новая мера должна стать очередной мерой поддержки граждан на федеральном уровне. Уже сейчас в некоторых регионах России ветераны освобождены от уплаты транспортного налога, а участники боевых действий имеют скидки по транспортному налогу либо освобождены от уплаты при условии, что используют автомобили с маломощными двигателями.

Депутат попросил Минтруд рассмотреть вопрос о целесообразности введения единой федеральной льготы и освободить всех ветеранов боевых действий от уплаты налога с одного транспортного средства мощностью до 200 сил. Регионам же следует оставить право применять дополнительные льготы, в том числе в отношении автомобилей с большей мощностью двигателя, приводит RT слова Федорова.

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