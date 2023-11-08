В Госдуме предложили ввести семейные сертификаты на покупку автомобилей

Ранее мы писали АвтоВАЗ отказался от сборки еще одной модели В 2022 году из модельной линейки Lada исчезли приподнятые хэтчбеки Xray и Xray Cross. Возобновление производства ... Читать далее

Законопроект разработала группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, пишет ТАСС . Они предлагают выдавать сертификат на покупку автомобиля при рождении ребенка. Сертификат смогут получить только семьи, чей совокупный доход за предыдущий календарный год не превышал 3 млн рублей. Документ будет иметь номинал в 1 млн рублей и действовать только на покупку нового автомобиля российского производства. По мнению авторов, их инициатива окажет положительное влияние на демографию и рождаемость, а также на развитие отечественного автопрома.

После очередного подорожания за 1 млн можно приобрести большинство версий Lada Granta и базовые внедорожники Lada Niva Legend. Однако, с учетом 20-процентной скидки по возобновленным на днях программам льготного автокредитования, список доступных вариантов еще немного расширяется. Но самая дешевая Lada Vesta по-прежнему остается недоступной, как и семейство семейных минивэнов Lada Largus, производство которых обещают перезапустить в Ижевске в следующем году.

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