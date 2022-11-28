В каких случаях зимой могут оштрафовать за зимнюю резину

Ранее мы писали Штраф за резину не по сезону в 2021 году и можно ли его обжаловать Водители должны дважды в год переобувать свой авто, а также менять шины, если они уже изношены. Рассказываем ... Читать далее

Юрист Егор Редин рассказал в интервью агентству «Прайм» , в каких случаях водителя могут оштрафовать за неправильное использование зимней резины. Согласно техрегламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» нельзя устанавливать на автомобиль одновременно разные варианты шин, комбинировать шипованную и нешипованную резину, а также ездить на слишком изношенных покрышках, глубина протектора которых менее 4 мм. Нарушителям грозит штраф в размере 500 рублей по ст. 12.5 КоАП за управление ТС с неисправностями.

Юрист подчеркнул, что несмотря на отсутствие штрафа за использование летних шин зимой, необходимо следовать здравому смыслу и ориентироваться на погодные условия и рекомендации. Полноценными зимними шинами считаются лишь те, на которых проставлен специальный знак в виде снежинки. Маркировка «M+S» (Mud + Snow) больше говорит о неплохих внедорожных характеристиках, чем об устойчивости на асфальте в сильный мороз.

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