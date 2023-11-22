В Ленобласти появится дешевое вертолетное такси

22.11.2023, 00:05

GAC Motor рассказала о новинках для России на 2024 год: два кроссовера и минивэн

Российский офис GAC поделился планами на следующий год. Компания намерена войти в число лидеров отечественного авторынка и обещает серьезно расширить модельный ряд. Клиентам предложат три новинки.Читать далее