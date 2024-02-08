В Московской области появятся еще два новых кода для автомобильных номеров

Ранее мы писали Какие ошибки при установке номера на автомобиле могут привести к лишению прав Большинство автовладельцев в состоянии самостоятельно справиться с установкой регистрационных номерных знаков ... Читать далее

Как сообщили в управлении МВД России по Московской области скоро в регионе появятся два новых кода для автомобильных номеров – 250 и 550. В ведомстве напомнили, что номера с кодом 790 выдают с 2020 года, но они подходят к концу. Как только их номерная емкость исчерпается, автовладельцам начнут выдавать регистрационные знаки с кодом региона 250. Также за Московской областью закрепят серию номеров с кодом 550.

В областном главке уточнили, что в Подмосковье зарегистрированы более 3,5 млн автомобилей. Каждый год проводятся более 600 тысяч операций по регистрации, перерегистрации и внесении изменений в регистрационные данные машин. Сейчас в Подмосковье используют шесть кодов: 50, 90, 150, 190, 750 и 790, пишет РИА Новости.

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