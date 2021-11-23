В России могут продлить нулевую пошлину для электрокаров
Отказ от нулевой таможенной ставки на электрические автомобили замедлит рост продаж экологически чистых моделей, считают в Ассоциация "Российские автомобильные дилеры".
"Поддерживаем продление нулевой пошлины, так как это новый этап развития автомобиля. В России полным ходом строят инфраструктуру для электромобилей, но при этом пока их можно только ввозить. Поэтому отмена нулевой пошлины может замедлить рост доли электромобилей в автопарке страны", - цитируют РОАД РИА Новости.
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) также в начале текущего месяца выступала за продление нулевой пошлины. Среди аргументов был факт повышения стоимости электрических моделей, а за ним и снижение спроса.
В Минпромторге РФ считают, что "продление нулевой ставки таможенной пошлины на электромобили не будет способствовать принятию инвестиционных решений в России". В Министерстве не ориентируются на частных покупателей, которые ввозят электрокары из европейских стран. Их больше волнует тот факт, что "крупнейшие мировые автопроизводители рассматривают РФ как площадку для реализации инвестиционных проектов в области электродвижения, предусматривающих проведение НИОКР, создание собственной компонентной базы, модернизацию и увеличение... мощностей по производству конкурентного отечественного экологически чистого транспорта".
Со стороны Белоруссии уже поступал запрос в Евразийскую экономическую комиссию о продлении действия нулевой ставки ввозной пошлины на электромобили до 31 декабря 2023 года.
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