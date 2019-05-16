16 мая 2019, 07:41

В России начались испытания мотоцикла проекта «Кортеж»

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В НАМИ приступили к заводским испытаниям мотоцикла проекта «Кортеж». Мотоцикл будет полностью электрическим, его дизайн уже утвержден. Серийное производство начнется не ранее 2020 года.
В России начались испытания мотоцикла проекта Кортеж
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На открывшейся вчера в Минске Международной выставке вооружения и военной техники «MILEX – 2019» представитель НАМИ заявил в интервью РИА «Новости», что работы над мотоциклом проекта «Кортеж» вошли в завершающую стадию. Специалисты приступили к заводским испытаниям новинки. Мотоцикл разработан российскими инженерами с нуля. Сейчас его облик сформирован и двухколесная машина практически готова к запуску в серию.

Разработкой мотоцикла занимались специалисты концерна «Калашников», поэтому продаваться они будут не под брендом Aurus, а под именем «Иж». Серийное производство начнется не ранее 2020 года. Сначала мотоциклы попадут в гараж ФСО и займут место в Почетном эскорте первых лиц государства. Позднее новинка поступит в свободную продажу. По всей видимости, гражданские мотоциклы будут немного отличаться от правительственных.

По предварительной информации, масса нового «Иж» составит чуть более 500 килограммов. Мотоцикл оснастят электромотором отдачей 150 лошадиных сил. С места до 100 км/ч он сможет разогнаться за 3,5 секунды. Максимальную скорость ограничат на уровне 250 км/ч.

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Форум ИЖ 2715
Согласен. Автомобиль - настоящий трудяга, прослужил мне более 15-ти лет. Надежный аппарат, всегда дотаскивал нас и наш груз до дома, никогда в пути не подводил. Конструкция проста как 3 копейки, все легко можно починить своими руками, что позволяло значительно сэкономить на автосервисах. Но на сегодня ...
Дмитрий
Форум ИЖ 2126
Андрей, если вы нашли ребят по ремонту дайте знать. Буду признателен. Проблема- гудит задний мост.89259115829.Заранее спасибо.
Михаил
Форум ИЖ 2125
А запчастей к Комби нету?
Павел
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В России начались испытания мотоцикла проекта «Кортеж»
{{material_126479}}На открывшейся вчера в Минске Международной выставке вооружения и военной техники «MILEX – 2019» представитель НАМИ заявил в интервью РИА «Новости», что работы над мотоциклом проекта «Кортеж» вошли в завершающую стадию. Специалисты приступили к заводским испытаниям новинки. Мотоцикл разработан российскими инженерами с нуля. Сейчас его облик сформирован и двухколесная машина практически готова к запуску в серию.Разработкой мотоцикла занимались специалисты концерна «Калашников», поэтому продаваться они будут не под брендом Aurus, а под именем «Иж». Серийное производство начнется не ранее 2020 года. Сначала мотоциклы попадут в гараж ФСО и займут место в Почетном эскорте первых лиц государства. Позднее новинка поступит в свободную продажу. По всей видимости, гражданские мотоциклы будут немного отличаться от правительственных.По предварительной информации, масса нового «Иж» составит чуть более 500 килограммов. Мотоцикл оснастят электромотором отдачей 150 лошадиных сил. С места до 100 км/ч он сможет разогнаться за 3,5 секунды. Максимальную скорость ограничат на уровне 250 км/ч.
2019-05-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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