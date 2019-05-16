16 мая 2019, 07:41
В России начались испытания мотоцикла проекта «Кортеж»
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В НАМИ приступили к заводским испытаниям мотоцикла проекта «Кортеж». Мотоцикл будет полностью электрическим, его дизайн уже утвержден. Серийное производство начнется не ранее 2020 года.
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Разработкой мотоцикла занимались специалисты концерна «Калашников», поэтому продаваться они будут не под брендом Aurus, а под именем «Иж». Серийное производство начнется не ранее 2020 года. Сначала мотоциклы попадут в гараж ФСО и займут место в Почетном эскорте первых лиц государства. Позднее новинка поступит в свободную продажу. По всей видимости, гражданские мотоциклы будут немного отличаться от правительственных.
По предварительной информации, масса нового «Иж» составит чуть более 500 килограммов. Мотоцикл оснастят электромотором отдачей 150 лошадиных сил. С места до 100 км/ч он сможет разогнаться за 3,5 секунды. Максимальную скорость ограничат на уровне 250 км/ч.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Согласен. Автомобиль - настоящий трудяга, прослужил мне более 15-ти лет. Надежный аппарат, всегда дотаскивал нас и наш груз до дома, никогда в пути не подводил. Конструкция проста как 3 копейки, все легко можно починить своими руками, что позволяло значительно сэкономить на автосервисах. Но на сегодня ...
Андрей, если вы нашли ребят по ремонту дайте знать. Буду признателен. Проблема- гудит задний мост.89259115829.Заранее спасибо.
А запчастей к Комби нету?
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