14 марта 2020, 23:29
В России отзывают фургоны Peugeot и Citroen
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Российское представительство концерна PSA Group объявило о начале отзывной компании, затрагивающей в нашей стране фургоны Peugeot Traveller и Expert, а также родственные им Citroen Jumpy и Spacetourer. Причиной стала неисправность в топливной системе.
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В ближайшее время уполномоченные сотрудники свяжутся с автовладельцами и пригласят их подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. На фургонах проверят крепление топливного насоса и при необходимости заменят гайки крепления топливного насоса, уплотнения топливного насоса и топливного бака. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.
Год назад в России уже отзывали фургоны Peugeot и Citroen в связи с двумя различными проблемами. В первом случае в сервис пригласили 1 230 автомобилей Peugeot Traveller и Expert, а также Citroen Spacetourer и Jumpy в связи с недостаточно затянутыми резьбовыми креплениями подвески. Второй отзыв затронул 1 236 автомобилей тех же четырех моделей из-за проблемы с шаровыми опорами.
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