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14 марта 2020, 23:29

В России отзывают фургоны Peugeot и Citroen

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Российское представительство концерна PSA Group объявило о начале отзывной компании, затрагивающей в нашей стране фургоны Peugeot Traveller и Expert, а также родственные им Citroen Jumpy и Spacetourer. Причиной стала неисправность в топливной системе.
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Под действие добровольной сервисной кампании в России подпадают в общей сложности 4 246 фургонов, реализованных с ноября 2017 года по ноябрь 2019 года: из них 2 704 автомобиля Peugeot Traveller и Expert, а также 1 542 автомобиля Citroen Jumpy и Spacetourer. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. На всех автомобилях неисправное крепление топливного насоса может привести к появлению запаха и протечке топлива. 

В ближайшее время уполномоченные сотрудники свяжутся с автовладельцами и пригласят их подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. На фургонах проверят крепление топливного насоса и при необходимости заменят гайки крепления топливного насоса, уплотнения топливного насоса и топливного бака. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.

Год назад в России уже отзывали фургоны Peugeot и Citroen в связи с двумя различными проблемами. В первом случае в сервис пригласили 1 230 автомобилей Peugeot Traveller и Expert, а также Citroen Spacetourer и Jumpy в связи с недостаточно затянутыми резьбовыми креплениями подвески. Второй отзыв затронул 1 236 автомобилей тех же четырех моделей из-за проблемы с шаровыми опорами.

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В России отзывают фургоны Peugeot и Citroen
{{material_125911}}Под действие добровольной сервисной кампании в России подпадают в общей сложности 4 246 фургонов, реализованных с ноября 2017 года по ноябрь 2019 года: из них 2 704 автомобиля Peugeot Traveller и Expert, а также 1 542 автомобиля Citroen Jumpy и Spacetourer. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. На всех автомобилях неисправное крепление топливного насоса может привести к появлению запаха и протечке топлива. В ближайшее время уполномоченные сотрудники свяжутся с автовладельцами и пригласят их подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. На фургонах проверят крепление топливного насоса и при необходимости заменят гайки крепления топливного насоса, уплотнения топливного насоса и топливного бака. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.Год назад в России уже отзывали фургоны Peugeot и Citroen в связи с двумя различными проблемами. В первом случае в сервис пригласили 1 230 автомобилей Peugeot Traveller и Expert, а также Citroen Spacetourer и Jumpy в связи с недостаточно затянутыми резьбовыми креплениями подвески. Второй отзыв затронул 1 236 автомобилей тех же четырех моделей из-за проблемы с шаровыми опорами.
2020-03-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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