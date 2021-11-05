В России появится новый автомобильный бренд: кроссоверы уже с успехом продаются в Европе
Фото: Lynk & Co
Фото: Lynk & Co
Фото: Lynk & Co
Фото: Lynk & Co
Фото: Lynk & Co
Фото: Lynk & Co
Фото: Lynk & Co
Первый серийный кроссовер Lynk & Co с индексом «01» сошел с конвейера в декабре 2017 года. Автомобиль построен на модульной архитектуре CMA, разработанной совместно с инженерами Volvo. Сейчас в модельном ряду марки шесть автомобилей: кроссоверы 01, 05, 06, 09, хэтчбек 02, а также седан 03. Машины марки позиционируются как молодежные для клиентов из Китая и Европы. До 2025 года на рынок должны выйти еще пять новых высокотехнологичных моделей Lynk & Co. Еще 10 новых моделей выдут в течение ближайших пяти лет под брендом Geely.
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