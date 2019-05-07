7 мая 2019, 16:33

В России растет популярность мотоциклов

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К началу нового мотосезона в России вырос спрос на мотоциклы. Самыми популярными марками среди новых мотоциклов стали BMW, Harley-Davidson и индийский Bajaj, а среди мотоциклов с пробегом – Honda, Yamaha и Kawasaki.
В России растет популярность мотоциклов
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По данным аналитического агентства «Автостат», в I квартале 2019 года продажи новых мотоциклов в нашей стране выросли почти вдвое – на 89,3%. Конечно, такой внушительный рост обусловлен, в первую очередь, невысокими показателями годичной давности. В абсолютных цифрах – с января по март нынешнего года было продано 958 новых мотоциклов. Причем 40% продаж пришлось на Москву (276 экз.) и Подмосковье (132 экз.). На третьем месте – Санкт-Петербург (58 экз.). Замыкают пятерку регионов Краснодарский край (51 экз.) и Свердловская область (26 экз.).

Среди марок безоговорочным лидером продаж стали мотоциклы BMW (216 экз., +89,5%). Далее на почтительном расстоянии идут индийский динамично растущий бренд Bajaj (97 экз., +106,4%) и американская классика Harley-Davidson (95 экз.; +30,1%). В десятку лидеров вернулся китайский бренд Motoland (47 экз.). Кроме того, эксперты отмечают хороший старт китайского же новичка Kayo (49 экз., +444%).

Что касается рынка подержанных мотоциклов, то по данным Avito, спрос на них за год вырос на 35%, а количество предложений увеличилось на 11,2% до 115 тыс. объявлений. Наибольшей популярностью на вторичном рынке пользуются классические дорожные мотоциклы. На них приходится половина всего спроса. Самая распространенная марка – Honda. Средняя цена мотоцикла составляет 247 тыс. рублей (+5%). На втором месте – Yamaha, на третьем – Kawasaki. Самые дешевые подержанные мотоциклы продаются в Ульяновске (129,3 тыс. рублей), а самые дорогие – в Москве (272,9 тыс. рублей).

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В России растет популярность мотоциклов
{{material_126438}}По данным аналитического агентства «Автостат», в I квартале 2019 года продажи новых мотоциклов в нашей стране выросли почти вдвое – на 89,3%. Конечно, такой внушительный рост обусловлен, в первую очередь, невысокими показателями годичной давности. В абсолютных цифрах – с января по март нынешнего года было продано 958 новых мотоциклов. Причем 40% продаж пришлось на Москву (276 экз.) и Подмосковье (132 экз.). На третьем месте – Санкт-Петербург (58 экз.). Замыкают пятерку регионов Краснодарский край (51 экз.) и Свердловская область (26 экз.).Среди марок безоговорочным лидером продаж стали мотоциклы BMW (216 экз., +89,5%). Далее на почтительном расстоянии идут индийский динамично растущий бренд Bajaj (97 экз., +106,4%) и американская классика Harley-Davidson (95 экз.; +30,1%). В десятку лидеров вернулся китайский бренд Motoland (47 экз.). Кроме того, эксперты отмечают хороший старт китайского же новичка Kayo (49 экз., +444%).Что касается рынка подержанных мотоциклов, то по данным Avito, спрос на них за год вырос на 35%, а количество предложений увеличилось на 11,2% до 115 тыс. объявлений. Наибольшей популярностью на вторичном рынке пользуются классические дорожные мотоциклы. На них приходится половина всего спроса. Самая распространенная марка – Honda. Средняя цена мотоцикла составляет 247 тыс. рублей (+5%). На втором месте – Yamaha, на третьем – Kawasaki. Самые дешевые подержанные мотоциклы продаются в Ульяновске (129,3 тыс. рублей), а самые дорогие – в Москве (272,9 тыс. рублей).
2019-05-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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