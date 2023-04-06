В России закрываются автошколы

Ранее мы писали В России снизился уровень подготовки водителей: печальная статистика ГИБДД по сдаче экзаменов В 2021 году инспекторы ГИБДД провели почти 7,7 млн экзаменов на права. С практической частью с первого раза ... Читать далее

Как сообщили «Известиям» в МВД России, количество автошкол в России сокращается второй год подряд. В 2021 году многие учебные заведения не смогли пережить пандемию и локдаун. В 2022 году главными факторами стали уход из России иностранных автоконцернов, резкое подорожание машин и их обслуживания. Представители автошкол говорят, что их бизнес становится нерентабельным. Учеников меньше, а затраты на обучение и обслуживание автопарка растут. Но серьезное увеличение стоимости курсов оттолкнет еще больше потенциальных водителей. Ведь уже сейчас стоимость обучения на категорию «В» достигает 45 тысяч рублей.

Если 10 лет назад в России насчитывалось порядка 14 тысяч автошкол, то сейчас их число сократилось до 5,96 тысячи. Особенно много автошкол закрылось за последний год. В первую очередь страдают небольшие и несетевые учебные заведения. Многие автолюбители откладывают получение прав, поскольку не могут себе позволить купить автомобиль.

Между тем, в ГИБДД не видят особой проблемы с закрытием автошкол. В конце концов, в обучении водителей могут помочь военкоматы, заинтересованные в том, чтобы к ним приходили призывники уже с водительскими удостоверениями.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах