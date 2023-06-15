В России заметно упали продажи бензина

15.06.2023, 16:38

Чем рискуют клиенты, покупающие «параллельные» автомобили у частников и перегонщиков

С уходом с российского рынка ряда иностранных брендов параллельный импорт стал единственной возможностью приобрести европейский, японский или американский автомобиль. Машины в страну возят не только официальные дилеры, но и частные предприниматели.Читать далее