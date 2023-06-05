В Россию везут новый стильный купе-кроссовер
Фото: Changan
Фото: Changan
В России, как и на домашнем рынке, кроссовер предложат с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором мощностью 180 л.с. и 300 Нм, который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Привод – передний. В нашей стране Changan Uni-T составит конкуренцию Chery Tiggo 7 Pro (от 2 709 900 рублей), Geely Atlas Pro (от 2 759 000 рублей) и даже более крупному Omoda C5 (от 2 509 900 рублей), пишет «Тарантас Ньюс». Цены и комплектации обещают назвать ближе к началу продаж.
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Команда НПО СтарЛайн провела первые открытые испытания своего беспилотного тягача. Грузовик преодолел 684 километра в полностью автономном режиме: искусственный интеллект управлял машиной, используя камеру и внешние датчики.Читать далее
-
13.06.2023, 15:04
Водителям Петербурга рассказали, где будет не проехать по время ПМЭФ
С 14 по 18 июня 2023 года в Санкт-Петербурге пройдет Международный экономический форум, который соберет высокопоставленных гостей со всей России и из-за рубежа. Предпринятые меры безопасности доставят петербургским водителям немало неудобств.Читать далее
-
13.06.2023, 14:22
Под отзыв попали почти 100 тысяч новеньких Kia Sportage из-за проблем с тормозами
Компания Kia объявила об отзыве без малого 100 тысяч кроссоверов Kia Sportage 2023 модельного года. При сборке на американском заводе в Джорджии на них установили дефектные вакуумные усилители тормозов.Читать далее
-
13.06.2023, 11:21
Глава Минпромторга рассказал об идее «народного» автомобиля за 500 тысяч рублей
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, чем закончились попытки создать машину за полмиллиона рублей и сколько сейчас должен стоить «народный» автомобиль.Читать далее
-
13.06.2023, 08:22
Экзамен по вождению закончился полным провалом (видео)
Выложенное в Сеть видео экзамена по вождению в одной из аргентинских автошкол быстро стало вирусным. Женщине, сдававшей на права, возможно, стоит отказаться от мысли вновь попытаться сесть за руль.Читать далее
-
13.06.2023, 07:56
Невезучая белка помешала Toyota одержать очередную победу на 24-часовой гонке в Ле-Мане
Очередная гонка «24 часа Ле-Мана» была полна сюрпризов, самым большим из которых можно считать проигрыш главного фаворита – команды Toyota. А виновата во всем невнимательная белка.Читать далее
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