В Россию везут новый стильный купе-кроссовер

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Российская линейка Changan пополнится двенадцатой по счету моделью. Кроссовер Changan Uni-T появится у дилеров марки уже в июне. Габаритные размеры новинки: длина – 4 515 мм, ширина – 1 870 мм, высота – 1 565 мм, расстояние между осями – 2 710 мм. После недавнего рестайлинга автомобиль стал выглядеть еще более дерзко, а салон – современно: экран медиасистемы стал на 25% больше, воздуховоды спрятали в передней панели и установили двухспицевый руль.

В России, как и на домашнем рынке, кроссовер предложат с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором мощностью 180 л.с. и 300 Нм, который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Привод – передний. В нашей стране Changan Uni-T составит конкуренцию Chery Tiggo 7 Pro (от 2 709 900 рублей), Geely Atlas Pro (от 2 759 000 рублей) и даже более крупному Omoda C5 (от 2 509 900 рублей), пишет «Тарантас Ньюс». Цены и комплектации обещают назвать ближе к началу продаж.

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