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22 августа 2018, 15:54
В Сети появились новые фото седана из проекта «Кортеж»
В интернете появились очередные снимки седана Aurus Senat, построенного в рамках проекта «Кортеж». Сначала в Сеть утекли любительские фото. Черный автомобиль запечатлен с нескольких ракурсов, а через распахнутую водительскую дверь можно рассмотреть его кожаный салон со вставками из натурального дерева. Затем на сайте Aurus опубликовали официальные изображения.
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Лимузин проекта «Кортеж» впервые появился на публике в мае 2018 года на инаугурации президента. Седан Aurus Senat пока видели только на фотографиях. Его дебют должен состояться на Московском автосалоне, который открывается 29 августа. Компанию седану на экспозиции может составить минивен Aurus Arsenal.
Все автомобили проекта «Кортеж» построены на «Единой модульной платформе» (ЕМП). Помимо лимузина, седана и минивена в семейство Aurus войдет внедорожник Komendant. Машины оснастят 4,4-литровой бензиновой «восьмеркой» мощностью 598 л.с. с гибридной надстройкой в виде электромотора. Коробка передач - 9-диапазонный «автомат», привод – полный. Лимузин позднее должен получить более мощный 6,6-литровый двигатель V12. Ближе к концу 2019 года семейство Aurus пополнится «народным» кроссовером, а также эскортным мотоциклом, который будет продаваться под брендом ИЖ.
Автомобили Aurus планируют показать в марте 2019 года на Женевском автосалоне, а в 2020 году – на мотор-шоу в Пекине и других крупных азиатских автомобильных выставках. На экспорт российские машины отправятся не раньше, чем через два года. В России предзаказы начнут принимать в сентябре 2018 года, сразу после премьеры на автосалоне в Москве. Цена седана составит около 8 млн рублей.
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