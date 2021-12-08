8 декабря 2021, 17:18
В Сколково показали первый в мире «таксимобиль»: сдвижная дверь, ровный пол и телевизоры для пассажиров
Накануне в Сколково прошла мировая премьера электрического минивена BYD D1. Автомобиль интересен тем, что создан специально для работы в такси и каршеринге с учетом пожеланий крупнейшего сервиса DiDi, который планомерно покоряет российский рынок.
Дарья Климова Фото: Китайские автомобили
Изображение загружается
Фото: Китайские автомобили
Ранее мы писали
Первые электрокары в сервисе такси появились в Краснодаре. В пилотном проекте участвуют китайские хэтчбеки ...Читать далее
Во втором ряду имеются экраны медиасистемы и ровный пол. В оснащение также входят системы экстренного торможения, предупреждения о возможных столкновениях, контроля рядности движения и слежения за состоянием водителя, а также встроенные внешние и внутренние видеорегистраторы. Полноценную презентацию в Москве пообещали провести в начале 2022 года, а затем, кто знает, продвинутые такси могут появиться и на столичных улицах.
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 350 000 РOpel Astra 2007 в Москве
- 780 000 РFord Transit 2008 в Москве
- 289 000 РВАЗ (Lada) Priora 2011 в Москве
- 650 000 РMazda CX-7 2008 в Москве
- 2 500 000 РInfiniti FX30 2013 в Москве
- 2 790 000 РInfiniti FX 2013 в Москве
- 5 000 000 РJaguar XJ 2019 в Москве
- 178 000 РВАЗ (Lada) 2105 2011 в Москве
- 350 000 РHyundai Elantra 2004 в Москве
- 3 999 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
Новости по теме
Два автомобиля Renault провалили краш-тест Euro NCAP
08.12.2021, 16:32
Аттракцион невиданной жадности: дилер Skoda продает вместе с кроссовером велосипед за 100 тысяч и новые колеса за 240 тысяч
08.12.2021, 15:24
На всеволожский завод Ford нашелся покупатель
08.12.2021, 13:38
Volkswagen анонсировал новый Amarok: первые фото
08.12.2021, 12:51
Новости по теме
Два автомобиля Renault провалили краш-тест Euro NCAP
08.12.2021, 16:32
Аттракцион невиданной жадности: дилер Skoda продает вместе с кроссовером велосипед за 100 тысяч и новые колеса за 240 тысяч
08.12.2021, 15:24
На всеволожский завод Ford нашелся покупатель
08.12.2021, 13:38
Volkswagen анонсировал новый Amarok: первые фото
08.12.2021, 12:51
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин