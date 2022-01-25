Власти решают, какие автомобили считать роскошными: три варианта
С января 2014 года ценовой порог, выше которого автомобиль начинает считаться роскошным, составляет 3 млн рублей. За прошедшие восемь лет цены на автомобили существенно выросли. В список «роскошных» попало изрядное количество моделей массовых марок, которые во всем мире таковыми не считаются. Понятно, что подход к определению «роскошный автомобиль» надо менять. С декабря 2021 года Минпромторг изучает различные варианты корректировок.
Повысить порог
С 2014 года цены новых автомобилей выросли в России в два раза, а цены иномарок отечественной сборки – в 1,4 раза. Если в 2014 году в списке роскошных машин стоимостью свыше 3 млн рублей значилось чуть более 700 модификаций, то в 2021-м их число удвоилось. «Роскошными» стали некоторые модели Hyundai, Kia, Mazda и Toyota. Самым простым выходом из ситуации было бы повышение порога. Назывались разные цифры. В январе ЛДПР предложила поднять планку до 4 млн рублей, но в правительстве депутатов не поддержали.
Привязать к мощности
Сейчас Минпромторг, Минфин и ФНС раздумывают, не установить ли зависимость применения повышающих коэффициентов от нескольких параметров, указанных в регистрационных данных транспортных средств. Речь идет о мощности и годе выпуска, выяснили РИА Новости. В Минпромторге надеются, что такой подход будет более объективным и минимизирует спорные ситуации, возникающие при расчете транспортного налога.
Разделить по маркам
Эксперты Банкавто уверены, что решить проблему «роскошных» автомобилей можно, раз и навсегда разделив марки и модели на массовые и роскошные. Например, все автомобили Bugatti и Rolls-Royce можно отнести к категории роскошных. Машины BMW стоят недешево, но из-за широкого модельного ряда их цена сильно разнится. В этом случае, было бы разумно выделить массовые (доступные) и эксклюзивные (роскошные) модели. Таким образом, за флагманский BMW X7 пришлось бы платить повышенный налог, а младший X1 остался бы в списке доступных автомобилей.
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