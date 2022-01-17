Внедорожник Aurus Komendant: официальные технические подробности
Фото: Роспатент
Снаряженная масса Aurus Komendant достигает 3 235 кг, а полная – 3 495 кг. При необходимости кузов могут усилить бронелистами. Дорожный просвет – 200 мм. В салоне два ряда сидений – по два кресла в каждом. Других вариантов не предусмотрено. Под капотом трудится штатный для «Аурусов» 4,4-литровый битурбо V8 в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и литий-ионной батареей. Суммарная отдача гибридной силовой установки – 598 л.с. и 880 Нм максимального крутящего момента.
Выданное ОТТС действует бессрочно, начиная с 14 сентября 2021 года. Однако, тираж модели ограничен 150 экземплярами в год. Другими словами, документ распространяется на опытно-промышленную партию внедорожников, которую изготовят силами специалистов НАМИ в Москве. Для серийных машин оформят отдельное ОТТС. Производство планируют запустить через год на заводе Aurus в Елабуге.
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