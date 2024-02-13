Водитель попался пьяным и лишился автомобиля. Но продолжает выплачивать за него кредит

Ранее мы писали Поездка на АЗС закончилась для водителя штрафом 200 000 рублей и конфискацией машины Ночной визит на заправку дорого обошелся владельцу Audi A4 из Набережных Челнов. Судья не поверил в искренность ... Читать далее

C 25 июля 2022 года суд может принудительно безвозмездно изымать автомобили у граждан и обращать их в собственность государства. Конфисковать автомобиль могут у злостных нарушителей ПДД. Такая мера применяется за повторное вождение в состоянии опьянения, повторный выезд на полосу встречного движения или повторное превышение скорости более чем на 60 км/час, а также за повторную езду без прав, пишет портал Avtospravochnaya.com

В конце января Усть-Куломский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, повторно пойманного пьяным за рулем. По данным следствия, ночью 16 декабря 2023 года мужчина выпивал у себя дома, а когда спиртное закончилось, решил сгонять на машине в ближайший бар за новой бутылкой. Он надеялся, что встречи с сотрудниками ГИБДД удастся избежать, но ошибся. Экипаж ДПС дежурил поблизости от увеселительного заведения и вовремя остановил пьяного водителя. Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Автомобиль конфисковали в доход государства. Наличие обременения в виде кредита не относится к числу оснований, исключающих конфискацию по данной статье УК РФ, пояснили в ГИБДД. Машину забрали, а бывший владелец продолжает выплачивать за нее деньги банку.

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