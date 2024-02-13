Водитель попался пьяным и лишился автомобиля. Но продолжает выплачивать за него кредит
В конце января Усть-Куломский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, повторно пойманного пьяным за рулем. По данным следствия, ночью 16 декабря 2023 года мужчина выпивал у себя дома, а когда спиртное закончилось, решил сгонять на машине в ближайший бар за новой бутылкой. Он надеялся, что встречи с сотрудниками ГИБДД удастся избежать, но ошибся. Экипаж ДПС дежурил поблизости от увеселительного заведения и вовремя остановил пьяного водителя. Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.
Автомобиль конфисковали в доход государства. Наличие обременения в виде кредита не относится к числу оснований, исключающих конфискацию по данной статье УК РФ, пояснили в ГИБДД. Машину забрали, а бывший владелец продолжает выплачивать за нее деньги банку.
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Вокруг британского комика Роуэна Аткинсона, известного по роли мистера Бина в одноименном сериале, разгорается громкий скандал. Экоактивисты обвинили его во вредительстве.Читать далее
-
13.02.2024, 13:49
В России запатентован электрический ВАЗ-2107. Он составит компанию электрокару ВАЗ-2104
В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились изображения очередного отечественного электрокара с советскими корнями. Патентом защитили дизайн электрической версии ВАЗ-2107.Читать далее
-
13.02.2024, 12:04
Чем новый китайский кроссовер лучше проверенного корейца. Главные преимущества
С уходом из России большинства ведущих мировых производителей выбор кроссоверов корейских, немецких и японских марок серьезно сократился. Зато китайские бренды активно осваивают отечественный авторынок.Читать далее
-
13.02.2024, 11:28
Момент наезда Kia Ceed на школьника попал на видео. Стала ясна причина
Воскресным утром, 11 февраля, на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге водитель Kia Ceed сбил ученика 9 класса на регулируемом пешеходном переходе. Судя по записи камеры видеонаблюдения, оба были неправы.Читать далее
-
13.02.2024, 09:03
Продажи новых автомобилей в Китае выросли и упали одновременно. Смотря с чем сравнивать
Китайский автомобильный рынок – крупнейший в мире. В январе 2024 года местные производители реализовали 2,44 млн автомобилей, или в 2 раза больше, чем в России за весь прошлый год. Но автопроизводители все равно утверждают, что продажи не оправдали ожиданий.Читать далее
-
13.02.2024, 08:19
Представлен новый российский бренд грузовиков. Машины массой от 3,5 до 12 тонн будут собирать в Калининграде
Калининградский «Автотор» объявил о запуске нового собственного бренда Ambertruck, под которым планируют выпускать пикапы и грузовики разной грузоподъемности. По всей вероятности, речь идет о партнерстве с китайцами.Читать далее
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