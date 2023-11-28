Водителей предупредили о новом штрафе с 1 декабря

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Автоюристы напомнили журналистам агентства «Прайм» о новом штрафе, который грозит российским автомобилистам с 1 декабря 2023 года. Касается он езды зимой на летней резине. В период с декабря по февраль автомобиль обязательно должен быть обут в зимние покрышки. Правило существовало и раньше, но штраф за его нарушение появился только нынешней осенью.

В уточненном перечне, утвержденном правительством РФ, прописан строгий запрет за эксплуатацию транспортного средства, если на нем установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август) или не установлены зимние шины зимой (декабрь, январь, февраль). При этом зимние шины или шины с шипами противоскольжения должны быть установлены на все колеса.

Фото: unsplash.com

Также запрещена эксплуатация транспортного средства, на передней оси которого установлены шины, восстановленные наложением нового протектора, а на других осях установлены повторно восстановленные шины или шины с восстановленным протектором, возраст которых превышает 7 лет. С 1 декабря за все нарушения, касающиеся использования несоответствующих шин, по статье 12.5 КоАП предусмотрен штраф в размере 500 рублей в качестве максимальной меры наказания. На первых порах сотрудники ГИБДД будут ограничиваться предупреждением.

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