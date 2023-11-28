Водителей предупредили о новом штрафе с 1 декабря
В уточненном перечне, утвержденном правительством РФ, прописан строгий запрет за эксплуатацию транспортного средства, если на нем установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август) или не установлены зимние шины зимой (декабрь, январь, февраль). При этом зимние шины или шины с шипами противоскольжения должны быть установлены на все колеса.
Также запрещена эксплуатация транспортного средства, на передней оси которого установлены шины, восстановленные наложением нового протектора, а на других осях установлены повторно восстановленные шины или шины с восстановленным протектором, возраст которых превышает 7 лет. С 1 декабря за все нарушения, касающиеся использования несоответствующих шин, по статье 12.5 КоАП предусмотрен штраф в размере 500 рублей в качестве максимальной меры наказания. На первых порах сотрудники ГИБДД будут ограничиваться предупреждением.
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ДТП с потерявшей кабину фурой на МКАД попало на видео
В ночь на вторник, 28 ноября, на 40-м километре внешней стороны МКАД произошла серьезная авария с участием грузового автомобиля, которая на пару часов практически полностью парализовала движение по магистрали.Читать далее
-
27.11.2023, 17:31
В России локализовали сборку еще одного кроссовера Haval
На заводе Haval в Тульской области без лишнего шума наладили производство семейного кроссовера Haval M6. Сейчас цены на машины китайской сборки начинаются от 2 079 000 рублей. Российские Haval M6 могут оказаться чуть дешевле и тогда модель попадет в госпрограмму льготного автокредитования с 20-процентной скидкой.Читать далее
-
27.11.2023, 16:55
За звание лучшего автомобиля в Европе поборются 7 финалистов: список
Жюри европейского конкурса «Автомобиль года 2024» (ECOTY-2024) выбрало из длинного списка 28 автомобилей 7 номинантов, которые продолжат борьбу за звание лучшего автомобиля в Европе.Читать далее
-
27.11.2023, 16:06
Как снизить шум от зимней резины: 4 способа
Шипы на зимней резине хорошо влияют на безопасность, но серьезно увеличивают уровень шума в салоне. Эксперты рассказали, как минимизировать неприятные ощущения.Читать далее
-
27.11.2023, 14:52
Смольный потратил около 400 млн рублей на коммунальную технику
Центр комплексного благоустройства Санкт-Петербурга разместил на сайте госзакупок заявку на 18 специализированных бортовых автомобилей с двухрядной кабиной с начальной ценой 59,6 млн рублей. Это далеко не первая закупка техники для механизированной уборки.Читать далее
-
27.11.2023, 13:29
Инсайдеры рассказали о судьбе петербургского завода Hyundai: в 2024 году здесь возобновят сборку Solaris, Rio и Creta
Завод корейского концерна Hyundai Motor остается чуть ли не последним иностранным предприятием, чья судьба пока окончательно не решена. Корейцы отказывались продавать свои российские активы.Читать далее
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