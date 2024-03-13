Водителей предупредили: один из штрафов может вырасти в 20 раз

Ранее мы писали Верховный суд разрешил штрафовать за тонировку без замеров Согласно действующему законодательству, в России запрещена эксплуатация автомобилей, у которых светопропускание ... Читать далее

Внесенные в Госдуму поправки, прежде всего, были направлены против водителей грузовиков, который избегают прохождения весогабаритного контроля. На сегодняшний день таким нарушителям грозит лишь штраф от 500 до 800 рублей (часть 2 статьи 12.25 КоАП РФ), как за невыполнение законного требования сотрудника об остановке. Штраф за перегруз гораздо серьезнее. По мнению авторов законопроекта, существующие штрафы несоизмеримы с общественной опасностью совершаемых правонарушений и не выполняют функцию сдерживающего фактора. Например, в Курганской области лишь 25% большегрузов проходят процедуру взвешивания, а 75% – уклоняются от нее, пишет портал Avtospravochnaya.ru

Подобная ситуация ведет к росту аварийности, разрушению дорожного покрытия и инфраструктуры из-за превышения допустимой массы грузовиков. Поэтому предлагается штрафовать «уклонистов» на 7 000 – 10 000 рублей, а в случае повторного нарушения – лишать прав на срок до 6 месяцев. Таким образом, ужесточение наказания, изначально предусмотренное для водителей большегрузов, затронет всех автомобилистов, не остановившихся по требованию сотрудника ГИБДД.

Правительство законопроект в целом поддержало, и Госдума взяла его в работу. Отзывы, предложения и замечания принимаются до 9 апреля 2024 года. Первое чтение законопроекта предварительно запланировано на май 2024 года. В тексте не указана точная дата вступления в силу данного документа. В случае принятия поправок, они заработают через 10 дней после даты официальной публикации подписанного Президентом Федерального закона.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах