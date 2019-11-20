20 ноября 2019, 13:16
Volkswagen ID Space Vizzion предваряет будущий электрический универсал
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Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen продемонстрировала на мотор-шоу в Лос-Анджелесе прототип очередного автомобиля электрической линейки ID. Концепт-кар ID. Space Vizzion дает представление о том, каким будет серийный универсал Volkswagen ID.4.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
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Габаритные размеры Volkswagen ID. Space Vizzion: длина – 4 958 мм, ширина – 1 529 мм, высота – 1 897 мм, колесная база – 2 964 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,24. С точки зрения дизайна концепт-кар представляет собой симбиоз универсала с кроссовером. Представители компании описывают его как автомобиль, сочетающий «аэродинамический дизайн Gran Turismo с вместительностью и универсальностью вседорожника».
В дополнение к матричным фарам электрокар получил светящийся логотип VW и светодиодные секции по бокам, которые загораются, как только встроенная функция Advanced Keyless Advanced обнаруживает приближение электронного ключа. Дверных ручек у ID. Space Vizzion нет вовсе. Чтобы попасть в автомобиль необходимо коснуться сенсорной панели на двери. После чего она начинает вибрировать, светодиоды мигают, и дверь открывается. В аскетичном салоне – два экрана. Первый, поменьше, выполняет роль приборной панели, но основная информация отображается на дисплее дополненной реальности. Второй, огромный 15,6-дюймовый тачскрин отвечает за управление медиасистемой и «климатом».
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