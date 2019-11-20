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20 ноября 2019, 13:16

Volkswagen ID Space Vizzion предваряет будущий электрический универсал

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Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen продемонстрировала на мотор-шоу в Лос-Анджелесе прототип очередного автомобиля электрической линейки ID. Концепт-кар ID. Space Vizzion дает представление о том, каким будет серийный универсал Volkswagen ID.4.
Volkswagen ID Space Vizzion предваряет будущий электрический универсал

Фото: Volkswagen

Volkswagen ID Space Vizzion предваряет будущий электрический универсал

Фото: Volkswagen

Volkswagen ID Space Vizzion предваряет будущий электрический универсал

Фото: Volkswagen

Volkswagen ID Space Vizzion предваряет будущий электрический универсал

Фото: Volkswagen

Volkswagen ID Space Vizzion предваряет будущий электрический универсал

Фото: Volkswagen

Volkswagen ID Space Vizzion предваряет будущий электрический универсал

Фото: Volkswagen

Volkswagen ID Space Vizzion предваряет будущий электрический универсал

Фото: Volkswagen

Volkswagen ID Space Vizzion предваряет будущий электрический универсал

Фото: Volkswagen

Volkswagen ID Space Vizzion предваряет будущий электрический универсал

Фото: Volkswagen

Volkswagen ID Space Vizzion предваряет будущий электрический универсал
Volkswagen ID Space Vizzion предваряет будущий электрический универсал
Volkswagen ID Space Vizzion предваряет будущий электрический универсал
Volkswagen ID Space Vizzion предваряет будущий электрический универсал
Volkswagen ID Space Vizzion предваряет будущий электрический универсал
Volkswagen ID Space Vizzion предваряет будущий электрический универсал
Volkswagen ID Space Vizzion предваряет будущий электрический универсал
Volkswagen ID Space Vizzion предваряет будущий электрический универсал
Volkswagen ID Space Vizzion предваряет будущий электрический универсал
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Как и другие представители семейства ID, новинка построена на электрической платформе MEB. В состав ее силовой установки вошел электромотор мощностью 277 л.с., установленный на задней оси, и аккумуляторная батарея емкостью 82 кВт-ч. Дальность хода – до 590 километров. Топовая версия получила дополнительный электромотор на переднюю ось, суммарная отдача установки возросла до 360 л.с. На разгон с места до 96 км/ч универсал тратит 5 секунд. Максимальная скорость ограничена на отметке 175 км/ч.

Габаритные размеры Volkswagen ID. Space Vizzion: длина – 4 958 мм, ширина – 1 529 мм, высота – 1 897 мм, колесная база – 2 964 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,24. С точки зрения дизайна концепт-кар представляет собой симбиоз универсала с кроссовером. Представители компании описывают его как автомобиль, сочетающий «аэродинамический дизайн Gran Turismo с вместительностью и универсальностью вседорожника». 

В дополнение к матричным фарам электрокар получил светящийся логотип VW и светодиодные секции по бокам, которые загораются, как только встроенная функция Advanced Keyless Advanced обнаруживает приближение электронного ключа. Дверных ручек у ID. Space Vizzion нет вовсе. Чтобы попасть в автомобиль необходимо коснуться сенсорной панели на двери. После чего она начинает вибрировать, светодиоды мигают, и дверь открывается. В аскетичном салоне – два экрана. Первый, поменьше, выполняет роль приборной панели, но основная информация отображается на дисплее дополненной реальности. Второй, огромный 15,6-дюймовый тачскрин отвечает за управление медиасистемой и «климатом».

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Volkswagen ID Space Vizzion предваряет будущий электрический универсал
{{material_127495}}Как и другие представители семейства ID, новинка построена на электрической платформе MEB. В состав ее силовой установки вошел электромотор мощностью 277 л.с., установленный на задней оси, и аккумуляторная батарея емкостью 82 кВт-ч. Дальность хода – до 590 километров. Топовая версия получила дополнительный электромотор на переднюю ось, суммарная отдача установки возросла до 360 л.с. На разгон с места до 96 км/ч универсал тратит 5 секунд. Максимальная скорость ограничена на отметке 175 км/ч.Габаритные размеры Volkswagen ID. Space Vizzion: длина – 4 958 мм, ширина – 1 529 мм, высота – 1 897 мм, колесная база – 2 964 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,24. С точки зрения дизайна концепт-кар представляет собой симбиоз универсала с кроссовером. Представители компании описывают его как автомобиль, сочетающий «аэродинамический дизайн Gran Turismo с вместительностью и универсальностью вседорожника». В дополнение к матричным фарам электрокар получил светящийся логотип VW и светодиодные секции по бокам, которые загораются, как только встроенная функция Advanced Keyless Advanced обнаруживает приближение электронного ключа. Дверных ручек у ID. Space Vizzion нет вовсе. Чтобы попасть в автомобиль необходимо коснуться сенсорной панели на двери. После чего она начинает вибрировать, светодиоды мигают, и дверь открывается. В аскетичном салоне – два экрана. Первый, поменьше, выполняет роль приборной панели, но основная информация отображается на дисплее дополненной реальности. Второй, огромный 15,6-дюймовый тачскрин отвечает за управление медиасистемой и «климатом».
2019-11-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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