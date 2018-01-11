Volvo довольна своими продажами в прошлом году
Возможно, в обозримой перспективе бизнес Volvo в Соединенных Штатах будет приносить куда более солидные дивиденды. В 2017-м компания продолжила строительство своего сборочного предприятия в Южной Каролине. Наравне с новым S60, начиная с 2021 года, здесь будет собираться XC90 следующего поколения. Суммарные инвестиции в производство на территории США превысят 1,1 млрд долларов.
Руководство Volvo подчеркивает ориентацию на электрификацию выпускаемого транспорта. Начиная с 2019 года, каждая новая модель компании будет выпускаться с электромотором. Это, по информации Volvo, «положит конец эпохе автомобилей, оснащенных исключительно двигателем внутреннего сгорания». И здесь как нельзя кстати информация о запуске Polestar — самостоятельного бренда электромобилей, полностью объединенного с Volvo Car Group.
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