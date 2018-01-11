11 января 2018, 10:08

Volvo довольна своими продажами в прошлом году

Мировые продажи Volvo в 2017 году увеличились в сравнении с 2016-м на 7 % и составили 571 577 автомобилей. Шведы объясняют свои успехи приличным спросом на новый XC60 и модели 90-й серии.
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Volvo довольна своими продажами в прошлом году Volvo

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Самыми активными покупатели продукции Volvo стали китайцы. На местном рынке реализация скандинавских машин выросла на 25,8%. Поднебесная обеспечила лучший результат для Азиатско-Тихоокеанского региона в целом (+20,9%). В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке продажи увеличились на 3,3 %, в Северной и Южной Америке — на 0,7 %.

Возможно, в обозримой перспективе бизнес Volvo в Соединенных Штатах будет приносить куда более солидные дивиденды. В 2017-м компания продолжила строительство своего сборочного предприятия  в Южной Каролине. Наравне с новым S60, начиная с 2021 года, здесь будет собираться XC90 следующего поколения. Суммарные инвестиции в производство на территории США превысят 1,1 млрд долларов.

Руководство Volvo подчеркивает ориентацию на электрификацию выпускаемого транспорта. Начиная с 2019 года, каждая новая модель компании будет выпускаться с электромотором. Это, по информации Volvo, «положит конец эпохе автомобилей, оснащенных исключительно двигателем внутреннего сгорания». И здесь как нельзя кстати информация о запуске Polestar — самостоятельного бренда электромобилей, полностью объединенного с Volvo Car Group.

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Форум Volvo XC90
| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ради ...
Артём
Форум Volvo XC60
Мы с другом одновременно решили покупать машины. Он купил тойота прадо, а я вольво хс60. Машины стоили приблизительно одинаково, соответственно по характеристикам они тоже должны были быть примерно равны. Я объездил на сегодняшний день на вольво уже больше двух лет и пока тьфу-тьфу под капот кардинально ...
Егор
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| Ребят подскажите мне пожалуйста в чем может быть причина? у меня вольво 440 1.7i турбо 1989 года, ездила отлично, не было проблем пока не спалил сцепление, занялся заменой, сделал, собрал, завелась с пол тычка, но как выехал испытать оказалось, что двигатель перестал набирать обороты, до 3000 тысяч-ракета ...
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Volvo довольна своими продажами в прошлом году
{{material_118965}} Самыми активными покупатели продукции Volvo стали китайцы. На местном рынке реализация скандинавских машин выросла на 25,8%. Поднебесная обеспечила лучший результат для Азиатско-Тихоокеанского региона в целом (+20,9%). В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке продажи увеличились на 3,3 %, в Северной и Южной Америке — на 0,7 %.Возможно, в обозримой перспективе бизнес Volvo в Соединенных Штатах будет приносить куда более солидные дивиденды. В 2017-м компания продолжила строительство своего сборочного предприятия  в Южной Каролине. Наравне с новым S60, начиная с 2021 года, здесь будет собираться XC90 следующего поколения. Суммарные инвестиции в производство на территории США превысят 1,1 млрд долларов.Руководство Volvo подчеркивает ориентацию на электрификацию выпускаемого транспорта. Начиная с 2019 года, каждая новая модель компании будет выпускаться с электромотором. Это, по информации Volvo, «положит конец эпохе автомобилей, оснащенных исключительно двигателем внутреннего сгорания». И здесь как нельзя кстати информация о запуске Polestar — самостоятельного бренда электромобилей, полностью объединенного с Volvo Car Group.
2018-01-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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