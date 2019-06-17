17 июня 2019, 00:01
Volvo тестирует беспилотный тягач на дорогах общего пользования
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Шведские дальнобойщики в обозримом будущем могут остаться без работы. Компания Volvo Trucks приступила к испытаниям электрического беспилотного тягача Vera. Он курсирует по заранее определенному маршруту между логистическим центром и портовым терминалом. Часть пути пролегает по улицам города Гетеборга.
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В сентябре 2018 года Volvo Trucks рассказала о своем видении грузовых автомобильных перевозок будущего. Тягач Volvo Vera совместим с разными грузовыми платформами. Он подключен к облачному сервису, куда передает информацию о своей скорости и местоположении, времени доставки груза и уровне зарядки батареи. Это позволяет диспетчеру контролировать трафик, оптимизировать маршрут и расписание.
Новинка ориентирована на работу в больших логистических центрах, например, в портах или крупных перевалочных пунктах. Ее основными преимуществами являются нулевые выбросы в атмосферу, полная бесшумность, большая грузоподъемность и высокая точность. Кроме того, тягач способен работать круглосуточно. Говорить о полной автономности Volvo Vera пока рано. За тягачом в режиме реального времени следит оператор, отвечающий за логистический процесс. Сотрудничество с DFDS стало первым шагом на пути к реализации проекта. Сейчас перед инженерами стоит задача обеспечить непрерывную, стабильную и эффективную работу одновременно нескольких тягачей Vera.
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