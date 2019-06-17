17 июня 2019, 00:01

Volvo тестирует беспилотный тягач на дорогах общего пользования

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Шведские дальнобойщики в обозримом будущем могут остаться без работы. Компания Volvo Trucks приступила к испытаниям электрического беспилотного тягача Vera. Он курсирует по заранее определенному маршруту между логистическим центром и портовым терминалом. Часть пути пролегает по улицам города Гетеборга.
Volvo тестирует беспилотный тягач на дорогах общего пользования
Volvo тестирует беспилотный тягач на дорогах общего пользования
Volvo тестирует беспилотный тягач на дорогах общего пользования
Volvo тестирует беспилотный тягач на дорогах общего пользования
Volvo тестирует беспилотный тягач на дорогах общего пользования
Volvo тестирует беспилотный тягач на дорогах общего пользования
Volvo тестирует беспилотный тягач на дорогах общего пользования
Volvo тестирует беспилотный тягач на дорогах общего пользования
Volvo тестирует беспилотный тягач на дорогах общего пользования
Volvo тестирует беспилотный тягач на дорогах общего пользования
Volvo тестирует беспилотный тягач на дорогах общего пользования
Volvo тестирует беспилотный тягач на дорогах общего пользования
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Испытания электрического тягача с автономным управлением проводятся в партнерстве с паромно-логистической компанией DFDS. Конечно, до полноценного коммерческого использования беспилотных грузовиков еще далеко, но первый шаг уже сделан. Volvo Vera ездит по заранее определенным маршрутам, которые пролегают частично по дорогам общего пользования, а частично в промышленной зоне. Скорость тягача ограничена на отметке 40 км/ч.

В сентябре 2018 года Volvo Trucks рассказала о своем видении грузовых автомобильных перевозок будущего. Тягач Volvo Vera совместим с разными грузовыми платформами. Он подключен к облачному сервису, куда передает информацию о своей скорости и местоположении, времени доставки груза и уровне зарядки батареи. Это позволяет диспетчеру контролировать трафик, оптимизировать маршрут и расписание. 

Новинка ориентирована на работу в больших логистических центрах, например, в портах или крупных перевалочных пунктах. Ее основными преимуществами являются нулевые выбросы в атмосферу, полная бесшумность, большая грузоподъемность и высокая точность. Кроме того, тягач способен работать круглосуточно. Говорить о полной автономности Volvo Vera пока рано. За тягачом в режиме реального времени следит оператор, отвечающий за логистический процесс. Сотрудничество с DFDS стало первым шагом на пути к реализации проекта. Сейчас перед инженерами стоит задача обеспечить непрерывную, стабильную и эффективную работу одновременно нескольких тягачей Vera.


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Андрей
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Volvo тестирует беспилотный тягач на дорогах общего пользования
{{material_123296}}Испытания электрического тягача с автономным управлением проводятся в партнерстве с паромно-логистической компанией DFDS. Конечно, до полноценного коммерческого использования беспилотных грузовиков еще далеко, но первый шаг уже сделан. Volvo Vera ездит по заранее определенным маршрутам, которые пролегают частично по дорогам общего пользования, а частично в промышленной зоне. Скорость тягача ограничена на отметке 40 км/ч.В сентябре 2018 года Volvo Trucks рассказала о своем видении грузовых автомобильных перевозок будущего. Тягач Volvo Vera совместим с разными грузовыми платформами. Он подключен к облачному сервису, куда передает информацию о своей скорости и местоположении, времени доставки груза и уровне зарядки батареи. Это позволяет диспетчеру контролировать трафик, оптимизировать маршрут и расписание. Новинка ориентирована на работу в больших логистических центрах, например, в портах или крупных перевалочных пунктах. Ее основными преимуществами являются нулевые выбросы в атмосферу, полная бесшумность, большая грузоподъемность и высокая точность. Кроме того, тягач способен работать круглосуточно. Говорить о полной автономности Volvo Vera пока рано. За тягачом в режиме реального времени следит оператор, отвечающий за логистический процесс. Сотрудничество с DFDS стало первым шагом на пути к реализации проекта. Сейчас перед инженерами стоит задача обеспечить непрерывную, стабильную и эффективную работу одновременно нескольких тягачей Vera.
2019-06-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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