Воздушное такси Volocopter получило разрешение на серийное производство. Летающие машины хотят задействовать на летней Олимпиаде

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Volocopter уже несколько лет разрабатывает новый тип летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой под названием VoloCity. Их отличительной чертой можно назвать кольцо над двухместной пассажирской кабиной, которое образуют несущие винты. VoloCity оснащен 18 электрическими моторами, может летать со скоростью до 110 км/ч и преодолевать до 35 км без остановки.

Как заявил глава компании Андреас Феринг, команда разработчиков доказала, что может создавать безопасные и высококачественные летающие автомобили. Теперь Volocopter предстоит сократить время на сборку каждой машины, чтобы нарастить объемы производства.

Фото: Volocopter

Компания хотела бы начать пассажирские перевозки на VoloCity нынешним летом и задействовать их Олимпийских играх в Париже. Она уже подала документы на сертификацию своих аэротакси для коммерческих пассажирских перевозок. Пока идут необходимые согласования, в Volocopter GmbH все надеются, что одобрение все-таки будет получено. Компания уже провела огромное число испытательных и демонстрационных полетов по всему миру, включая США и Японию. С технической точки зрения нет ничего, что могло бы помешать ей работать на Олимпийских играх.

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