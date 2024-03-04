Воздушное такси Volocopter получило разрешение на серийное производство. Летающие машины хотят задействовать на летней Олимпиаде
Как заявил глава компании Андреас Феринг, команда разработчиков доказала, что может создавать безопасные и высококачественные летающие автомобили. Теперь Volocopter предстоит сократить время на сборку каждой машины, чтобы нарастить объемы производства.
Компания хотела бы начать пассажирские перевозки на VoloCity нынешним летом и задействовать их Олимпийских играх в Париже. Она уже подала документы на сертификацию своих аэротакси для коммерческих пассажирских перевозок. Пока идут необходимые согласования, в Volocopter GmbH все надеются, что одобрение все-таки будет получено. Компания уже провела огромное число испытательных и демонстрационных полетов по всему миру, включая США и Японию. С технической точки зрения нет ничего, что могло бы помешать ей работать на Олимпийских играх.
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Сегмент кроссоверов и внедорожников сохраняет лидерство в продажах новых автомобилей по всему миру. В нашей стране в нем безраздельно доминируют китайские модели.Читать далее
-
01.03.2024, 16:35
Многодетным семьям Ленобласти будут выдавать полноприводные автомобили независимо от уровня доходов
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил отменить «критерий нуждаемости» при принятии решения о выдаче многодетной семье полноприводного микроавтобуса.Читать далее
-
01.03.2024, 14:38
В Петербурге приступают к тестированию нового электробуса. Его привезли из Нефтекамска
Петербургские власти планируют пополнить городской автопарк электробусами. Для них на Ржевке уже строят новый «дом» на 400 мест, где они смогут спокойно заряжаться всю ночь. Осталось выбрать поставщика.Читать далее
-
01.03.2024, 12:36
В разработке российских самолетов возникли технические сложности. Сроки сдвинуты
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) официально объявила о переносе сроков выпуска отечественных гражданских самолетов. Поставки МС-21 начнутся не раньше 2025 года, Superjet 100 и Ил-114-300 появятся в 2026 году.Читать далее
-
01.03.2024, 11:23
В России стартовали продажи нового 7-местного кроссовера Geely. Он на 1 млн рублей дешевле Monjaro
Российский офис Geely объявил о начале продаж новой для нашей страны модели – трехрядного семейного кроссовера Geely Okavango. Новинку предложат в двух уровнях оснащения с безальтернативной связкой 2,0-литрового турбомотора и 7-ступенчатого «робота».Читать далее
-
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