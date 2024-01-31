В России разработали модель летающего каршеринга «Пчелка»

Ранее мы писали Китайский летающий автомобиль Geely совершил свой первый полет Компания Wofei Changkong, дочернее подразделение Geely, рассказала о первом успешном полноценном полете летающего ... Читать далее

«Пчелка» представляет собой гибрид автожира и бикоптера. Автожир – летательный аппарат, похожий на вертолёт, который поднимается за счет свободновращающегося несущего винта в режиме авторотации. «Пчелка» отличается низким расходом топлива, взлетает и приземляется вертикально, а система автопилота позволяет использовать его в такси и каршеринге, рассказали РИА Новости в Национальной технологической инициативе (НТИ).

В режиме беспилотного такси пассажир садится в «Пчелку», на экране бортового компьютера задает конечную точку, и аппарат доставляет его до места. «Пчелкой» можно будет управлять в ручном режиме, но для этого потребуется удостоверение пилота. Пока внешность «Пчелки» не раскрывают. Публике новинку покажут в феврале на форуме «Сильные идеи для нового времени». Известно лишь, что у аппарата есть два двигателя и два винта. Максимальная скорость достигает 200 км/ч. С электромоторами дальность полета составит 180 километров, с двигателями внутреннего сгорания – 600 километров.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах