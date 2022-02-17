Взгляните на необычный японский автодом: фургон Daihatsu превратили в избушку на колесах
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
В стандартную комплектацию Quokka входит 100-амперная батарея для подачи электроэнергии в заднюю часть салона. Есть розетка постоянного тока и разъемы USB. Среди дополнительных опций: встраиваемые микроволновая печь и холодильник объемом 16 литров, дополнительная изоляция, аккумулятор повышенной емкости, солнечные панели и многое другое.
Стоит Quokka минимум 2,6 млн японских иен или порядка 1,8 млн рублей по актуальному курсу. За эту сумму покупатель получит базовую переднеприводную версию с механической коробкой передач. Топовый дом на колесах обойдется в 2,9 млн иен или 1,9 млн рублей.
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