Yamaha разработала 5,0-литровый водородный мотор V8 для Toyota
Фото: Yamaha
В авангарде этого направления находится водородный седан Toyota Mirai. За ним в ближайшем будущем могут последовать и другие модели. Стало известно, что Yamaha разрабатывает для Toyota новый водородный двигатель. За основу взяли 5,0-литровый двигатель V8, которым сейчас оснащают Lexus RC F. Изменения в форсунках, головках цилиндров, впускном коллекторе и других узлах сделают агрегат способным работать на водороде и выдавать 450 л.с. при 6800 об/мин и максимальный крутящий момент 540 Нм при 3600 об/мин.
«Водородные двигатели не выделяют в атмосферу углекислый газ и поддерживают нашу любовь к двигателям внутреннего сгорания», - заявил президент Yamaha Motor Ёсихиро Хидака.
Помимо Yamaha и Toyota, еще несколько крупных японских производителей изучают возможные альтернативы электрокарам и ищут экологически чистое топливо для двигателей внутреннего сгорания. В их числе Subaru Corporation, Mazda и Kawasaki Heavy Industries.
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